Fluminense anuncia Zubeldía para o lugar de Renato Portaluppi

Menos de 48 horas depois do pedido de demissão do técnico Renato Portaluppi, o Fluminense já tem um novo comandante. O clube anunciou nesta quinta-feira (25) a contratação do argentino Luis Zubeldía, que chegou a estar acertado com o Inter.
Com contrato até o fim de 2026, Zubeldía chega ao Tricolor das Laranjeiras após a eliminação do time nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Derrota que selou a saída de Portaluppi. O clube ainda disputa as semifinais da Copa do Brasil, em duelo carioca contra o Vasco. No Campeonato Brasileiro ocupa a 8ª posição na tabela.
O próximo compromisso da equipe é no domingo (28), quando recebe o Botafogo, no Maracanã, pela 25ª rodada do nacional.
Quando estava no São Paulo, Zubeldía chegou às quartas de final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil em 2024. Na ocasião, foi eliminado por Botafogo e Atlético Mineiro, respectivamente.
O treinador iniciou a carreira como treinador em 2008, quando assumiu o Lanús. Desde então, dirigiu Barcelona de Guayaquil (EQU), Racing (ARG), LDU (EQU), Santos Laguna (MEX), Independiente Medellín (COL), Alavés (ESP) e Cerro Porteño (PAR). Em 2023, foi campeão da Copa Sul-Americana e do Equatoriano pela LDU.
