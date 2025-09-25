Com Ramón Díaz, Inter busca reação diante do Juventude

Após desembarcar no Salgado Filho na noite de quarta-feira (25), o novo técnico do Inter, Ramón Díaz, já comandou seu primeiro treino no CT Parque Gigante. Acompanhado de sua comissão técnica de cinco profissionais, incluindo seu filho Emiliano, o argentino terá pouco tempo para conhecer o elenco colorado antes de sua estreia à frente da equipe, contra o Juventude, neste sábado (27), às 18h30min, no Alfredo Jaconi.

Além da atividade desta quinta, terá também o trabalho de sexta-feira (26) para se familiarizar com o grupo, que tem um velho conhecido. O zagueiro Mercado atuava como lateral-direito no River Plate que tinha o compatriota como treinador. Juntos, em 2014, conquistaram o Campeonato Argentino daquele ano, uma das 10 conquistas na competição do vitorioso recém-chegado.

Para este final de semana, o zagueiro poderá voltar à equipe titular, visto que os desfalques na defesa são muitos. Aguirre, Juninho e Bernabei estão suspensos, os dois primeiros pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o lateral-direito foi expulso durante o clássico Gre-Nal de domingo. Além do argentino, Alan Benítez e Victor Gabriel também são cotados para iniciar a partida.

O esquema ainda é um mistério. Em sua carreira, o experiente técnico de 66 anos tem como uma das marcas, se adaptar às peças que tem à disposição. Mas apesar das formações variarem, uma das constantes é a forte pressão sem a bola. Ramón prega um time reativo às movimentações do adversário para recuperar a posse o mais rápido possível. Para o próximo embate, devido ao pouco tempo de trabalho, poderá seguir as indicações de Pablo Fernandez e do diretor esportivo Andrés D'Alessandro, com quem mantém boa relação. O dirigente, que foi comandado por ele, quando esteve no River Plate e no San Lorenzo, ambos da Argentina, recomendou a vinda do novo contratado.

O Inter que entra em campo deve ter Rochet; Alan Benítez, Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez (Bruno Henrique), Alan Patrick, Bruno Tabata (Vitinho) e Carbonero; Borré. Já o Juventude do técnico Thiago Carpini deve ter vem de Jandrei; Reginaldo (Igor Formiga), Luan Freitas, Bernardo e Alan Ruschel (Marcelo Hermes); Caíque, Mandaca e Lucas Fernandes (Sforza); Batalla (Igor Formiga), Nenê (Gilberto) e Taliari.