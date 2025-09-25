Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 25 de Setembro de 2025 às 20:06

Com Ramón Díaz, Inter busca reação diante do Juventude

Velho conhecido do novo treinador, Mercado deve voltar ao time titular

Velho conhecido do novo treinador, Mercado deve voltar ao time titular

Ricardo Duarte/Inter/JC
Compartilhe:
Mateus Rocha
Mateus Rocha
Após desembarcar no Salgado Filho na noite de quarta-feira (25), o novo técnico do Inter, Ramón Díaz, já comandou seu primeiro treino no CT Parque Gigante. Acompanhado de sua comissão técnica de cinco profissionais, incluindo seu filho Emiliano, o argentino terá pouco tempo para conhecer o elenco colorado antes de sua estreia à frente da equipe, contra o Juventude, neste sábado (27), às 18h30min, no Alfredo Jaconi.
Após desembarcar no Salgado Filho na noite de quarta-feira (25), o novo técnico do Inter, Ramón Díaz, já comandou seu primeiro treino no CT Parque Gigante. Acompanhado de sua comissão técnica de cinco profissionais, incluindo seu filho Emiliano, o argentino terá pouco tempo para conhecer o elenco colorado antes de sua estreia à frente da equipe, contra o Juventude, neste sábado (27), às 18h30min, no Alfredo Jaconi.
Além da atividade desta quinta, terá também o trabalho de sexta-feira (26) para se familiarizar com o grupo, que tem um velho conhecido. O zagueiro Mercado atuava como lateral-direito no River Plate que tinha o compatriota como treinador. Juntos, em 2014, conquistaram o Campeonato Argentino daquele ano, uma das 10 conquistas na competição do vitorioso recém-chegado.
Para este final de semana, o zagueiro poderá voltar à equipe titular, visto que os desfalques na defesa são muitos. Aguirre, Juninho e Bernabei estão suspensos, os dois primeiros pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o lateral-direito foi expulso durante o clássico Gre-Nal de domingo. Além do argentino, Alan Benítez e Victor Gabriel também são cotados para iniciar a partida.
O esquema ainda é um mistério. Em sua carreira, o experiente técnico de 66 anos tem como uma das marcas, se adaptar às peças que tem à disposição. Mas apesar das formações variarem, uma das constantes é a forte pressão sem a bola. Ramón prega um time reativo às movimentações do adversário para recuperar a posse o mais rápido possível. Para o próximo embate, devido ao pouco tempo de trabalho, poderá seguir as indicações de Pablo Fernandez e do diretor esportivo Andrés D'Alessandro, com quem mantém boa relação. O dirigente, que foi comandado por ele, quando esteve no River Plate e no San Lorenzo, ambos da Argentina, recomendou a vinda do novo contratado.
O Inter que entra em campo deve ter Rochet; Alan Benítez, Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez (Bruno Henrique), Alan Patrick, Bruno Tabata (Vitinho) e Carbonero; Borré. Já o Juventude do técnico Thiago Carpini deve ter vem de Jandrei; Reginaldo (Igor Formiga), Luan Freitas, Bernardo e Alan Ruschel (Marcelo Hermes); Caíque, Mandaca e Lucas Fernandes (Sforza); Batalla (Igor Formiga), Nenê (Gilberto) e Taliari.
 

Notícias relacionadas