Quem é Ramón Díaz, novo treinador do Inter

Apenas três dias depois da queda de Roger Machado, o Inter tem um novo treinador. Ramón Díaz já está acertado com o Colorado e deve desembarcar, junto de sua comissão técnica, ainda nesta quinta-feira (25) em Porto Alegre. Em sua longa carreira, o argentino treinou diversos clubes importantes da América Latina, além de ter passagem pelo mundo Árabe.

Seu título mais importante até hoje veio logo em seu primeiro trabalho. Após a aposentadoria como jogador, em 1995, o ex-atacante assumiu o clube que o havia revelado para o futebol, o River Plate, da Argentina. No segundo ano à frente da equipe, levantou a taça Libertadores da América de 1996 e o Campeonato Argentino.

Antes de deixar o cargo em 2000, conquistou o Nacional mais duas vezes. Nos anos seguintes, comandando diversas equipes, chegou à marca de 17 títulos, tornando-se o treinador argentino com o maior número de conquistas na história.

No Brasil, teve sua primeira experiência em 2020, quando assumiu a casamata do Botafogo, mas foi demitido antes mesmo de estrear, devido à demora para se apresentar por problemas de saúde. A estreia de fato em solo tupiniquim veio em 2023, no Vasco da Gama. Quando assumiu o Cruzmaltino no Brasileiro, o cenário era péssimo. O clube estava em penúltimo, com nove pontos. Sob o comando do argentino, reagiu e conquistou 36 dos 72 pontos que disputou acabando a temporada em 15°, dois pontos acima da zona do rebaixamento. No entanto, foi demitido no ano seguinte após uma eliminação precoce no Carioca e uma arrancada ruim na Série A.

Três meses depois foi contratado pelo Corinthians. Assim como no seu trabalho anterior, assumiu o time no Z-4. Desta vez, levou a equipe à pré-Libertadores. No ano seguinte, no entanto, não conseguiu chegar à fase de grupos da competição, caindo para o Barcelona-EQU e sendo relegado à Sul-Americana. O descontentamento com o trabalho do treinador foi se acumulando nos meses seguintes e nem mesmo o título do Paulista, 21 dias antes, foi o suficiente para manter o cargo.

Antes de ser contratado pelo Colorado ainda teve uma pequena passagem pelo Olimpia-PAR. Em 38 dias no comando do clube paraguaio, fez sete jogos, sendo 2 vitórias, dois empates e três derrotas, antes de ser mandado embora.

Desde 2011, o treinador faz uma parceria com o filho Emiliano, que é um dos cinco que compõem a equipe de profissionais que assumem o Colorado. Além dele, Bruno Urribarri e Oscar Ferreyra também assistentes, o analista de desempenho Juan Romanazzi e o preparador físico brasileiro Diego Pereira.

Agora no Inter, o treinador chega numa situação um pouco melhor do que os trabalhos anteriores em solo nacional. Em 13º, os gaúchos estão cinco pontos à frente da zona da degola, com 27. Como a diretoria colorada pretende, a estreia deve ocorrer já neste sábado e ele terá muitas dificuldades para montar a equipe.