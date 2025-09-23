Negociação com Zubeldía recua e Ramón Díaz ganha força no Inter

Ainda sem conseguir definir o novo técnico, nesta terça-feira (23), Pablo Fernandez comandou o primeiro treino do Inter antes do retorno aos gramados para enfrentar o Juventude, no próximo sábado, em Caxias do Sul. Apesar de ter termos firmados com Luis Zubeldía, a negociação parece ter esfriado a um passo da concretização.

LEIA TAMBÉM: Ousmane Dembélé supera Lamine Yamal e leva a Bola de Ouro 2025

O motivo do recuo na definição do novo treinador não é confirmado pela diretoria do Colorado. No entanto, durante à tarde desta tarde, o nome do argentino voltou a ser cogitado pela Federação Peruana de Futebol para assumir a seleção do país. Agora, o primeiro a ser especulado para assumir o cargo deixado por Roger Machado voltou a ganhar força.

Ramón Díaz, que foi oferecido ao Inter há cerca de um mês, quando o antigo treinador ainda tinha contrato, passou a ser o principal cotado novamente. Caso o contrato com o técnico que atua em conjunto com o filho Emiliano seja confirmado, uma velha parceria terá um novo capítulo. Em seu país natal, o argentino já trabalhou com o compatriota e diretor esportivo Andrés D'Alessandro no San Lorenzo e no River Plate.

Além dos dois, outro profissional foi consultado. A diretoria abriu uma conversa com Martín Anselmi. Também argentino, o técnico que teve seu último trabalho no Porto, de Portugal, era auxiliar de Miguel Ángel Ramírez, em sua passagem pelo Colorado. No entanto, a negociação não avançou.

A direção ainda mantém a ideia de que o novo comandante esteja à frente da equipe no confronto contra o Juventude. Mas para que isso possa acontecer, o substituto de Roger tem que desembarcar o mais cedo possível em Porto Alegre para poder conhecer o elenco atual do Alvirrubro.

Com o interino Pablo Fernandez ou com o treinador definitivo, o Inter terá muitos problemas para escalar o onze que entra em campo no sábado. Na defesa, Aguirre, Juninho e Bernabei estão suspensos, os dois primeiros suspensos pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o lateral-direito foi expulso durante o clássico de domingo. Victor Gabriel, Mercado e Alan Benítez são os mais cotados para as posições respectivamente.