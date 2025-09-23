Ídolo do tênis de mesa, Hugo Hoyama está internado após cirurgia no coração

Um dos grandes nomes do tênis de mesa brasileiro, Hugo Hoyama está internado desde o dia 12 de setembro no Hospital do Coração, em São Paulo. Ele foi submetido a uma cirurgia na última segunda-feira, após sofrer um infarto. O ex-atleta se recupera em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo nota enviada pelo HCor, ele passou por uma cirurgia de revascularização e está "evoluindo bem".

O Hcor informa que o paciente Hugo Hoyama deu entrada no hospital no dia 12 de setembro, devido a uma dor no peito, e foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio. O ex-atleta de tênis de mesa passou por cirurgia de revascularização nesta segunda-feira (22) e, de acordo com o protocolo, recupera-se na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), evoluindo bem.

O miocárdio é o músculo cardíaco responsável por bombear sangue para todo o corpo. "Ele é composto por células musculares especializadas, chamadas cardiomiócitos, que possuem a capacidade única de contração rítmica e contínua, essencial para a manutenção da circulação sanguínea", de acordo com o site da clínica Saadi.

Hugo é o segundo atleta brasileiro com mais medalhas em Jogos Pan-Americanos. Ele tem 15 pódios, com 10 ouros, uma prata e quatro bronzes, perde apenas para o nadador Thiago Pereira, que tem 23 medalhas.

Sua campanha nos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996, quando chegou às oitavas era a melhor de um brasileiro até Tóquio, quando Calderano chegou às quartas. Hoyama se aposentou das mesas em 2013. Logo depois, assumiu como técnico da seleção brasileira feminino, cargo que ocupou até 2021.

Atualmente, Hugo atua como embaixador da modalidade. O ex-atleta participa de ações de divulgação em prol do esporte.