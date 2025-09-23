Grêmio recebe o Botafogo para manter o embalo após o Gre-Nal

Impulsionado pela vitória no Gre-Nal 448, o Grêmio tem a chance de embalar no Campeonato Brasileiro, em jogo atrasado da 16ª rodada, nesta quarta-feira (24), às 19h30min, na Arena. No entanto, o adversário é uma verdadeira pedreira. O Botafogo é nada menos que o atual campeão da competição, além de ter levantado também a taça da Copa Libertadores no ano passado.

Para tentar mudar de vez o panorama no Brasileirão, o Tricolor terá que superar não só o forte elenco carioca, mas também os desfalques, começando pela casamata. O técnico Mano Menezes, suspenso pelo terceiro amarelo, e seu substituto direto, Sidnei Lobo, expulso no último clássico, estão fora. O comando à beira do gramado ficará com Thiago Kosloski, que teve que pedir licença da seleção brasileira sub-20.

Dentre os jogadores, Carlos Vinicius, depois de ter sentido dores e pedir para sair no confronto de domingo, teve constatado um edema no bíceps femoral da coxa, em exame de imagem. O tempo de recuperação não foi informado. André Henrique, que o substituiu na ocasião, fica com a vaga no ataque.

No meio-campo, os volantes Arthur e Cuéllar também não vão para o jogo. O primeiro devido à expulsão, e o segundo por um desconforto muscular. Com isso, Dodi volta ao time e seus prováveis companheiros serão Alex Santana, ao seu lado e Edenilson, mais à frente. Já Kannemann, liberado pelo departamento médico, vira opção à Wagner Leonardo.

Apesar de ser um adversário complexo, o Botafogo vem titubeando nesta temporada. Caiu diante do Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil e para a LDU nas oitavas da Libertadores. Além disso, não vem com força total. O lateral-esquerdo Marçal, os meias Montoro e Santí Rodríguez, e o atacante Chris Ramos estão suspensos.

Na lateral-direita, Marcos Rocha é dúvida. O atleta teve uma pequena lesão constatada antes do clássico, mas recolheu condições e atuou os 90 minutos contra o rival. No entanto, para o jogo desta noite, o jogador de 36 anos poderá ser poupado para evitar um problema mais grave. Entre as opções estão João Lucas e Gustavo Martins, que é zagueiro mas tem atuado improvisado na função.

A tendência é de que o Grêmio vá a campo com Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo (Kannemann) e Marlon; Cuellar, Dodi (Alysson), Edenilson, Willian e Pavon (Alysson); André Henrique. Já o provável Botafogo pode ter Léo Linck; Vitinho, Kaio, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Newton, Marlon Freitas, Allan, Savarino e Matheus Martins (Jeffinho); Joaquín Correa.

Ainda nesta terça-feira, um novo nome se juntou à lista de atletas que não atuam mais pelo Grêmio neste ano. Além de Braithwaite, Balbuena e Villasanti, agora, João Pedro está fora. O lateral-direito teve diagnosticada uma trombose no ombro e devido ao tratamento só volta na próxima temporada.