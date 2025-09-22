Marcelo Marques desiste novamente de pré-candidatura à presidência do Grêmio

Em meio à comemoração da vitória de 3 a 2 no Gre-Nal 448, deste domingo (22), a torcida do Grêmio também tem motivos para lamentar nesta segunda-feira (22). O empresário Marcelo Marques, por meio do seu Instagram, comunicou a desistência da pré-candidatura à presidência do Tricolor. Essa é a segunda vez em menos de um mês que ele vem a público anunciar que não participará mais do pleito.

A primeira foi no dia 27 de agosto, quando em entrevista ao Sala de Redação, da rádio Gaúcha, informou que, apesar do favoritismo, estava retirando sua pré-candidatura à eleição presidencial do clube e que sequer faria parte de qualquer chapa que concorresse ao conselho deliberativo. Após manifestação de apoio de torcedores e aliados, incluindo o empresário Celso Rigo, ele voltou atrás da decisão que havia categorizado como “irreversível”.



Segundo Marques, apesar do recuo momentâneo, em seu coração a escolha já estava firmada. No entanto, com o medo de gerar incertezas quanto ao futuro da equipe, decidiu adiar o comunicado. “Esperei, pelo bem do clube, o Gre-Nal e o fim da janela de transferência para concretizar a desistência”, explicou.



Os motivos citados por Marques agora são os mesmos que levantou há cerca de três semanas. O principal é a exposição pública da sua figura e as consequências para a família, seguido pela incompatibilidade de seguir à frente da empresa que comanda, simultaneamente ao comando do clube. Por último, trouxe o amor que sente pelo Tricolor. “É preciso deixar o ego de lado e entender que o Grêmio precisa de alguém com mais disponibilidade e conhecimento de futebol para assumir esta missão”, completou.



Confira carta de Marcelo Marques na íntegra:

Escrevo com serenidade e em oração, pedindo a Deus sabedoria. Depois de muita reflexão, decidi retirar minha pré-candidatura à presidência do Grêmio.



Sou uma pessoa simples, que ama o Grêmio, a família e o trabalho. Depois de refletir profundamente, cheguei à conclusão de que existem apenas três motivos que me conduzem a esta decisão, e nenhum outro além destes. O primeiro é a exposição pública em torno da minha pessoa, que me transformou involuntariamente em cifras fora de contexto e acabou constrangendo e assustando minha família.

O segundo é a responsabilidade intransferível de estar presente diariamente na minha empresa, ao lado de todos os colaboradores que nela se dedicam com tanto empenho. E o terceiro, por amor ao Grêmio, é a necessidade de deixar o ego de lado e reconhecer que o clube precisa de alguém com mais disponibilidade e conhecimento sobre o mundo do futebol para assumir essa missão. Não posso, por vaidade, querer abraçar tudo e correr o risco de não fazer o melhor pelo nosso Grêmio. É uma escolha muito bem pensada, tomada com serenidade e consciência, e é definitiva.

Quero registrar que desde 27 de agosto, após participar do programa Sala de Redação, essa decisão já estava tomada em meu coração. Recuei naquele momento, sobretudo, pelo apoio e carinho que recebi do nosso torcedor, que sempre me fortaleceu nessa caminhada. Também esperei pelo bem do clube, para não prejudicar jogos decisivos, como a partida contra o Flamengo e, principalmente, o clássico Gre-Nal. Além disso, havia negociações importantes (janela de contratações) em curso, e tornar pública a decisão poderia gerar ruídos e afetar o ambiente. Por isso, aguardei até o limite.



Considero uma verdadeira honra ter contribuído de forma decisiva para a maior conquista administrativa da nossa história: a quitação da dívida da Arena, a compra da gestão e a devolução definitiva do estádio ao clube. Foram doações pessoais, pesadas e muito significativas, acima de meus limites financeiros. Um esforço incansável, do qual não me arrependo, para que a Arena voltasse a ser 100% do Grêmio. Aquele dia foi, sem dúvida, um dos mais felizes da minha vida, pois sempre afirmei que essa conquista era ainda mais importante do que ser presidente.



Sigo com o compromisso de cuidar da gestão da Arena até 1/1/2026, entregando-a em sua melhor versão: moderna, tecnológica e preparada para grandes espetáculos. Um espaço multiuso de excelência, com estrutura de padrão internacional e soluções inovadoras, tudo sem nenhum custo adicional ao clube. Esse será meu legado: consolidar nossa casa como uma das arenas mais modernas da América Latina.



O clube precisa de união neste momento, não de divisões. Peço seu voto à Chapa 2 para o Conselho, liderada pelo amigo Celso Rigo, exemplo de dedicação e preparo.



Agora, faço um pedido sincero a todos os gremistas: que me permitam voltar a ser apenas mais um torcedor. Quero estar ao lado da minha família nas arquibancadas, como qualquer gremista, vibrando com cada vitória, sofrendo com cada derrota e vivendo a emoção que só nosso clube proporciona.



Agradeço profundamente a cada torcedor pelo carinho, apoio e força. Em cada gesto, vi a grandeza da nossa gente. Rezo para que Deus abençoe a torcida e nos matenha unidos pelo que realmente importa: um Grêmio forte em campo e uma instituição sólida. Agora é hora de união e de apoiar também o presidente Alberto Guerra, que, assim como nós, é torcedor, tem família e trabalha de forma abnegada pelo nosso clube.



E para encerrar, não esqueçamos, nosso Grêmio é Imortal. Ninguém é maior do que o Grêmio e sua torcida.