Publicada em 17 de Setembro de 2025 às 10:15

Bia Haddad leva susto no 2º set, mas confirma favoritismo e estreia com vitória no WTA de Seul

Vitória acontece após campanha abaixo do esperado no SP Open, quando foi eliminada nas quartas de final

Vitória acontece após campanha abaixo do esperado no SP Open, quando foi eliminada nas quartas de final

Paul Crock/AFP/JC
Agências
Após ter a sua estreia cancelada por causa do mau tempo, a brasileira Beatriz Haddad Maia iniciou a defesa do título do WTA 500 de Seul com êxito na manhã desta quarta-feira (17), ao superar a sul-coreana Dayeon Back (306º do mundo), por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3. Apesar da vitória em sets diretos, o jogo teve contornos dramáticos. Na parcial final, após emplacar 5 a 0, a brasileira perdeu três games seguidos, mas se recuperou no final e garantiu o triunfo em 2h22min de confronto.
A vitória acontece após a campanha abaixo do esperado da brasileira no SP Open, quando foi eliminada ainda nas quartas de final ao perder para a mexicana Renata Zarazua. Na segunda rodada, Bia enfrenta a alemã Ella Seidel, número 105 do ranking.
Na partida, a tenista paulistana (25ª no ranking) impôs a sua superioridade logo no início da partida diante da anfitriã. Com 70% de eficiência no primeiro serviço, Bia apostou em um estilo agressivo e dificultou as ações da rival. Na metade da parcial, o jogo ganhou emoção com Bia conseguindo uma nova quebra no sétimo game, mas levando o troco na sequência.
Com uma vantagem de 5 a 3, a brasileira usou a sua experiência para administrar a partida apostando na troca de bolas para desgastar Back. Sem maiores sustos, a vitória no primeiro set veio com um 6/4. Na volta à quadra, o panorama não se alterou. Com um jogo ainda mais sólido e bastante focada, Bia se aproveitou da instabilidade da sul-coreana e abriu 5 a 0 com três quebras e uma excelente exibição.
Muito próxima da definição da vitória, a tenista nacional, no entanto, perdeu o foco e o segundo set teve uma reviravolta. A sul-coreana venceu três games seguidos, diminuiu a distância no placar para 5 a 3 e passou a pressão para o lado da brasileira. Bia, porém, reagiu, freou a reação da rival e definiu o jogo impondo nova quebra.

