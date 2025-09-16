Mano comanda atividade ainda sem Marcos Rocha e Carlos Vinicius

O técnico Mano Menezes começou a esboçar a equipe que vai iniciar o Gre-Nal 448, no próximo domingo, no Beira-Rio, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, como é de se esperar antes de um clássico, a parte do treino que teve o provável time titular foi fechada à imprensa. Apesar do mistério, o que se sabe é que o treinador comandou um treino tático voltado ao posicionamento.

Antes disso, os jogadores realizaram atividades físicas e fizeram exercícios de confronto individual. Carlos Vinicius e Marcos Rocha, que devem ser titulares, ainda não puderam participar dos trabalhos com bola. No entanto, os retornos são esperados para o treino de desta quarta-feira (17). O atacante virou ficha um depois da lesão de Braithwaite. O Tricolor, informou em nota oficial, que o atacante dinamarquês realizou uma cirurgia no Tendão de Aquiles do pé esquerdo na noite desta segunda-feira. O retorno do jogador só deve ocorrer daqui a seis meses. Agora, com um centroavante clássico, o esperado é que a equipe possa produzir mais chances na frente.

O ataque tem sido um dos maiores desafios para Mano na temporada. Nas coletivas, o comandante tem sido bastante vocal quanto à dificuldade de agredir o adversário. No Brasileirão, a equipe tem o quarto pior ataque da competição, com apenas 20 gols marcados. Os únicos três times com menos gols são Vitória, Juventude e Sport, todos na zona de rebaixamento da competição.

Para auxiliar na mudança de panorama, o treinador vai poder contar com Willian. O meia, recém-chegado, fará sua estreia no Gre-Nal. A maior dúvida é se sairá jogando ou se entrará no decorrer da partida. A função que fará também é desconhecida. O jogador costuma atuar como ponta, mas também faz a função de armador. Com a apresentação muito abaixo de Cristaldo no último jogo, na derrota por 1 a 0 para o Mirassol, há possibilidade de aparecer como 10, armando o jogo.

Na noite da última segunda-feira (15), o Grêmio iniciou a celebração para os 122 anos de fundação do clube com evento que homenageou a pioneira na luta pela regulamentação do futebol feminino Marianita Nascimento, além dos campeões brasileiros e da América com o Tricolor em 1995 e 1996, respectivamente Arce e Carlos Miguel. Os ex-atletas tiveram seus nomes eternizados na calçada da fama na Arena.

Agora diretora da categoria de futebol feminino, Marianita será, segundo a diretoria, a primeira mulher a receber tal honraria por um clube de futebol no Brasil. A ex-jogadora começou sua trajetória enquanto a prática desportiva era passível de multa no Brasil. Foi nesse cenário que ela pessoalmente levou a ideia de criar uma equipe feminina ao então presidente do clube Hélio Dourado, que aceitou a sugestão.