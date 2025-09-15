Ameaçado pela zona do rebaixamento, Grêmio inicia preparação para o Gre-Nal 448

Depois da derrota em casa por 1 a 0 para o surpreendente Mirassol, equipe do interior de São Paulo ocupa a quarta colocação no Campeonato Brasileiro, o Grêmio deu a largada para a semana de preparação para o Gre-Nal. O clássico 448 ocorre neste domingo (21) e será válido pela 24ª rodada. Para o técnico Mano Menezes, o jogo terá tons de decisão. Uma derrota poderá significar o fim do seu ciclo à frente do Tricolor.

Nesta temporada, sob o comando de Mano, a equipe já foi eliminada pelo Alianza Lima na Sul-Americana, e pelo CSA, que mais tarde foi rebaixado para a Série C, na Copa do Brasil. No Brasileirão, o comandante tem tido dificuldades para alavancar o time. No momento, os gremistas ocupam a 14ª posição na tabela e estão a três pontos da zona de rebaixamento. Os resultados até agora geraram uma enxurrada de críticas ao treinador, que pode ter no embate sua última oportunidade para provar que ainda tem o que acrescentar ao time.

Além de todas as dificuldades que vêm apresentando em campo, o Tricolor ainda tem contra si o retrospecto recente diante do rival. A equipe não vence um Gre-Nal há oito jogos, são cinco derrotas e três empates. O último triunfo foi o 3 a 1 aplicado em maio de 2023, no Brasileirão daquele ano, há mais de dois anos atrás.

Três reforços podem auxiliar o treinador na empreitada. O mais aguardado é Willian. Chegado há pouco tempo, o meia deve fazer sua estreia neste domingo. A dúvida é se sairá jogando ou entrará no decorrer da partida. No ataque, Carlos Vinicius está de volta e deve ocupar a vaga deixada por Braithwaite. O dinamarquês teve o rompimento do tendão de Aquíles da perna esquerda confirmado após deixar o campo na derrota para o Leão Caipira no último sábado.

Na coletiva, Mano destacou que apesar da derrota em casa algumas melhorias puderam ser percebidas. Arthur teve boa atuação na sua reestreia e a expectativa é que esteja ainda melhor com um pouco mais de ritmo. Outro nome citado foi o de Noriega. Para ele, o zagueiro confirmou que a apresentação de destaque contra o Flamengo não foi um acidente. Já Cristaldo, que voltou à titularidade no confronto, foi criticado indiretamente por perder um gol sem goleiro e deve dar lugar a um terceiro volante no meio campo.