1,5 milhão de torcedores se inscrevem para comprar ingressos da Copa 2026 em 24h

Apenas 24 horas após a abertura da primeira janela de inscrições para os sorteios que darão direito à compra de ingressos da Copa do Mundo, cerca de 1,5 milhão de torcedores, de 210 países, já se cadastraram no site de comercialização dos bilhetes da Fifa até esta quinta-feira (11).

A Copa acontece entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. A abertura acontecerá no estádio Azteca, palco do tricampeonato brasileiro, na Cidade do México, com a final programada para o MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Até o momento, a maior demanda veio de torcedores das sedes Estados Unidos, México e Canadá, seguidos por Argentina, Colômbia, Brasil, Inglaterra, Espanha, Portugal e Alemanha.

A primeira janela de inscrições para os sorteios, destinada apenas a quem tem cartões Visa, seguirá aberta até o dia 19, ao meio-dia.

Os sorteados serão notificados por e-mail a partir de 29 de setembro e receberão uma data e um horário para comprar ingressos, com início das vendas programado para 1º de outubro. Uma segunda janela para inscrições será aberta entre 27 e 31 de outubro.

Os preços dos ingressos variam de US$ 60 (R$ 326), em partidas da fase de grupos, até US$ 6.730 (R$ 36,6 mil), para acompanhar a final.

"Novas fases de venda serão abertas nos próximos meses, garantindo a todos os torcedores oportunidades de se inscrever", disse a Fifa. "Aqueles que não forem elegíveis à pré-venda Visa, não tiverem êxito no sorteio ou quiserem adquirir entradas adicionais terão novas chances nas próximas etapas."

Primeira edição com 48 seleções, 16 a mais do que no Qatar, em 2022, a Copa terá 104 partidas, com as equipes divididas em 12 grupos com quatro times cada um. Os dois primeiros de cada chave avançam, com as 32 seleções passando a se enfrentar em partidas de mata-mata.

Segundo a Fifa, ingressos para jogos individuais para todas as 104 partidas estarão disponíveis quando as vendas começarem, junto com ingressos específicos por estádio e por seleção. Os Estados Unidos abrigarão 78 jogos, distribuídos por 11 cidades. Canadá, em duas cidades, e o México, em três, receberão 13 partidas cada um.

Até o momento, 18 seleções estão confirmadas na Copa. Além das três anfitriãs, 15 alcançaram suas vagas por meio das disputas classificatórias. A seleção brasileira assegurou seu lugar em junho. Ainda não há definição da sede das seleções. O sorteio da fase de grupos está programado para 5 de dezembro, em Washington.