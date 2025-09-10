Primeira derrota de Ancelotti marca pior campanha da seleção nas Eliminatórias

A mais de 4 mil metros de altura, a seleção brasileira conheceu sua primeira derrota sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. No segundo estádio com maior altitude do mundo, em Alto, na Bolívia, o combinado foi superado pelos bolivianos por 1 a 0. A sexta derrota na Eliminatória para a Copa do Mundo de 2026 fechou a sua pior campanha na história do qualificatório nesse formato.

Desde 1996, as vagas sul-americanas para o Mundial são decididas em jogos de ida e volta entre 10 seleções. O Brasil não participou do torneio em duas oportunidades. Em 1998, a vaga veio após a conquista do tetra, na edição anterior, o mesmo aconteceu no preparatório para 2014, mas dessa vez a classificação se deu por ser anfitriã.

As melhores campanhas foram sob o comando de Tite. Nos qualificatórios para 2018 e 2022, a seleção somou 41 e 45 pontos, respectivamente, e foi derrotada apenas uma vez. Antes de 2006, com Carlos Alberto Parreira e 2010, com Dunga, como treinadores, o combinado teve mais dificuldades. Mesmo assim, terminou na liderança, com campanhas idênticas, somando 34 pontos e duas derrotas.

Até então, a única vez que não havia se classificado na primeira colocação foi justamente antes do penta, em 2002. Com as mesmas seis derrotas da campanha atual, o Brasil ficou em 3º, com 30 pontos, mas teve uma vitória a mais.

Dessa vez, os brasileiros fizeram apenas 28 pontos, com míseras oito vitórias. A campanha também marcou a primeira derrota da seleção como mandante na competição. Apesar do desempenho, o Brasil será cabeça de chave na Copa do Mundo, por estar entre os nove primeiros colocados no ranking da Fifa. Agora, Ancelotti tem o desafio de encontrar o time ideal até o torneio na América do Norte.