Já sem Valencia, Inter vai a São Paulo para encarar o Palmeiras

O Inter está de volta. Neste sábado (13), às 18h30min, o Colorado vai a São Paulo desafiar o Palmeiras, 3º colocado no Brasileirão, pela 23ª rodada. No confronto histórico, o Colorado tem uma vantagem considerável, mas os duelos recentes não contam a mesma história.

Nas 93 partidas disputadas entre as equipes, o Alvirrubro venceu 38, enquanto o Alviverde levou a melhor em 29, além de 26 empates. No entanto, recentemente, o Colorado tem levado a pior. Na última vez que se enfrentaram, no primeiro turno do Brasileirão deste ano, os gaúchos foram derrotados por 1 a 0 no Beira-Rio. Nos últimos dez confrontos, os adversários triunfaram cinco vezes, o Inter apenas três, dois empates fecham o retrospecto recente.

Agora na casa dos paulistas, o time do técnico Roger Machado deve ter dois pontas, assim como na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza. Durante os treinos no período da data Fifa, o treinador testou um 3-5-2 com alas mais soltos e dois atacantes: Borré e Ricardo Mathias. Mas, no treino desta quinta-feira (11), Roger parece ter voltado atrás. Vitinho ocupou a ponta no lugar do negociado Wesley. Já Victor Gabriel deve atuar na lateral-esquerda, já que Bernabei está suspenso pelo terceiro amarelo.

O provável Inter tem Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho, Ricardo Mathias e Carbonero. Já o Palmeiras deve entrar em campo com Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Andreas Pereira), Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Nesta quinta, o Inter confirmou a saída sem custos de Enner Valencia para o Pachuca do México. O atacante tinha contrato até o meio do ano que vem. Com o fim antecipado do contrato, o Colorado vai economizar R$ 13 milhões em salários, além de manter 50% dos direitos econômicos do jogador.