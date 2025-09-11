No retorno do Brasileirão, Grêmio recebe o Mirassol

Acabou a espera, após a parada pela data Fifa, o Grêmio finalmente volta a jogar neste sábado, às 16h, para enfrentar o Mirassol, sensação do Campeonato Brasileiro, pela 23ª rodada, na Arena. O histórico do confronto entre os clubes, apesar de curto, não é nada favorável para os gaúchos.

As duas equipes se enfrentaram apenas duas vezes. Na primeira, o Tricolor foi eliminado, após ser superado por 3 a 2 em jogo único na casa do adversário, na primeira fase da Copa do Brasil de 2022. O segundo foi no primeiro turno do Brasileiro deste ano e liga o alerta para o confronto do final de semana. O 4 a 1 no município de Mirassol, em São Paulo, é, empatado com a derrota pelo mesmo placar contra o Cruzeiro, o pior revés sofrido pelos gremistas nesta temporada.

Na ocasião, Reinaldo, ex-lateral-esquerdo do Tricolor, marcou duas vezes. Agora, recheado de reforços e com um período prolongado de preparação, a expectativa é que o time comandado pelo técnico Mano Menezes consiga finalmente alcançar sua primeira vitória contra o Leão Caipira.

Para auxiliar na missão, Mano terá à disposição Arthur, que está pronto para fazer sua reestreia, no entanto, provavelmente só vai entrar no decorrer da partida. Já, Riquelme, retorna de lesão e vira opção a Cristaldo na armação. Na zaga, Noriega deve seguir ocupando a vaga de Balbuena, que tem volta prevista apenas para o ano que vem.

O provável Grêmio tem Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Dodi (Arthur), Edenilson (Alysson), Cristaldo (Riquelme) e Cristian Olivera; Braithwaite (Carlos Vinícius). Já o Mirassol vem de Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, Neto Moura e Gabriel (José Aldo); Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa.