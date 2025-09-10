Após polêmica e, parceira do Grêmio vai reembolsar torcedores 'lesados'

A plataforma de sorteios Pix das Estrelas, parceira do Grêmio, informou que todos os torcedores que participaram da campanha "Movimento Imortal" serão reembolsados, sem a necessidade de qualquer solicitação.

O objetivo da campanha era angariar fundos para a contratação de um jogador de peso, que seria anunciado até a meia-noite da quarta-feira da semana passada, dia 3 de setembro. Já que nenhuma negociação foi concretizada, a direção gremista, em parceira com a empresa, decidiu pelo reembolso

Nos dias seguintes, a campanha foi alvo de críticas e culminou na demissão do CEO do Tricolor, Márcio Ramos. Na nota, a empresa destacou que a decisão pelo ressarcimento atende ao desejo dos torcedores e reafirmou que o compromisso da Pix das Estrelas com o Grêmio vai seguir.

Já quanto à preparação para o retorno pós-data Fifa, contra o Mirassol, neste sábado, o técnico Mano Menezes mudou a data do treino desta quinta-feira (11) para a tarde. A atividade que ocorreria pela manhã foi adaptada para poder contar com os jogadores que foram convocados pelas suas seleções. Cristian Oliveira, do Uruguai, Aravena, do Chile e Erick Noriega, do Peru, estão de volta.