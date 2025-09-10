Valencia deve deixar o Inter com destino ao México

Apesar da informação ainda não ser confirmada pelo Inter, a diretoria e o atacante Enner Valencia parecem ter chegado a um acordo para sua saída. Agora, com destino ao Pumas, do México, o jogador deixa de ser uma das esperanças de gols para a temporada, já que teve uma sequência de jogos muito abaixo dos últimos dois anos. Em 2025, foram apenas sete gols marcados em 32 jogos.

Nas últimas vezes que esteve em campo, o atleta foi alvo de duras críticas não só pelo desempenho, mas também pela postura quando acionado. Pelo Colorado, Valencia disputou 100 partidas, marcou 31 gols e ajudou a encerrar o jejum de oito anos sem títulos com a conquista desta edição do Campeonato Gaúcho, incluindo o golaço de falta na decisão contra o rival na final.

Caso a saída seja confirmada nos termos esperados, o que tem que ocorrer até esta sexta-feira (12), quando encerra a janela de transferências no México, o Colorado economizará € 2 milhões, mais de R$ 13 milhões na cotação atual.

Nesta quarta-feira (10), o Inter também anunciou seu novo uniforme. Assim como as outras duas camisas dessa temporada, o terceiro homenageia os 50 anos do primeiro título brasileiro da equipe, em 1975. O maestro da equipe que quebrou barreiras e apresentou o futebol gaúcho ao Brasil, Paulo César Carpegiani foi uma das estrelas do ensaio de lançamento.