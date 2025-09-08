Com retorno de Gabriel Mercado, Roger cogita esquema mais defensivo

O Inter entrou na semana final de preparação para o retorno aos gramados após a data Fifa. No treino desta segunda-feira (8), algumas figuras importantes deram as caras no CT Parque Gigante e podem reforçar a equipe que enfrenta o Palmeiras, em São Paulo, no próximo sábado, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Rafael Borré voltou a participar das atividades com bola. Na última semana, o atacante treinou em separado, fazendo um trabalho de reforço muscular preventivo. A presença no gramado suplementar aponta que o colombiano deve voltar a ficar à disposição do técnico Roger Machado.

Já Gabriel Mercado, que teve uma lesão muscular na panturrilha direita logo após o retorno de 10 meses parado devido ao rompimento dos ligamentos do joelho esquerdo ainda no ano passado, também esteve presente. Se confirmada sua volta, o zagueiro poderá ser a peça chave na nova formação do Colorado.

Roger já vinha testando um esquema com três zagueiros nos treinamentos. Foi assim antes da partida de volta contra o Fluminense pela Copa do Brasil. No entanto, preferiu manter o 4-2-3-1 que vinha usando e acabou eliminado da competição. Com a necessidade de uma resposta em campo, o técnico voltou a cogitar a formação.

Além de fortalecer a defesa, com mais peças atrás, o sistema também dá liberdade a Aguirre e Bernabei, que costumam ter boas participações no ataque. Apesar do último estar suspenso contra o Palmeiras, Alan Benítez pode jogar na direita enquanto Aguirre seria deslocado para a ala esquerda.