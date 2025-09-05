Estêvão e Luiz Henrique dão magia à seleção sem Vini Jr e Neymar

Ancelotti deixou medalhões e até melhor do mundo de fora da convocação. Nem por isso, o Brasil deixou de apresentar sua dose de magia na vitória sobre o Chile, no Maracanã. Diante de um adversário frágil, o protagonismo dos canhotos Estêvão e Luiz Henrique falou mais alto.

No primeiro tempo, o ex-palmeirense foi o responsável pelos lances mais incisivos, com drible e velocidade pela direita. Ele ainda tirou da cartola uma puxeta como recurso para fazer o primeiro gol, após rebote em chute de Raphinha.

Já Luiz Henrique foi a campo na etapa final, ganhou duelos individuais nos dois lados do campo e participou da jogada dos dois gols seguintes do Brasil na vitória por 3 a 0. Estêvão fez seu primeiro gol com a seleção brasileira, no sexto jogo com a amarelinha. Ganhou elogios de Carlo Ancelotti.

"Ele entrou muito bem na Premier League, que não é fácil. Fez o primeiro jogo e trabalhou bem com a equipe. Ele tem possibilidade para melhorar o seu jogo, para ajudar mais a equipe", disse o treinador.

Quem passou a acompanhá-lo de mais de perto vibra com os feitos do jogador, ainda aos 18 anos. "Estêvão é esse moleque prodígio que graças a Deus nós temos. Fiquei muito feliz por ele. Sei que ele estava muito ansioso por fazer esse gol no Chelsea. Acabou saindo na seleção brasileira. A felicidade dele é a minha porque estou acompanhando de perto a carreira dele agora. Fico muito feliz por ele. Acho que é só o primeiro de muitos", afirmou o atacante João Pedro, companheiro de Chelsea.

LEIA TAMBÉM: Brasil vence novamente a França e avança às semifinais do Mundial de vôlei

Com Luiz Henrique, a sensação de "quase" gerou algumas brincadeiras. Tanto Paquetá quanto Bruno Guimarães deram o toque final nos dois gols, praticamente em cima da linha. Até rolou uma brincadeira sobre os "roubos" dos gols.

"Um pouquinho, um pouquinho. Paquetá foi mais. Mas o importante é a vitória do grupo. Temos que seguir assim, com esse empenho, amor pelo Brasil", disse Luiz Henrique, mais um a ser elogiado por Ancelotti.

"Luiz Henrique tem um talento extraordinário. É muito forte fisicamente, fantástico no jogo de um contra um. Ele mudou o jogo com o seu frescor, estava descansado fisicamente. Um jogador com esse talento, quando está fresco e os outros cansados, muda o jogo. É muito bom para a seleção ter esse tipo de jogador" disse o técnico da seleção.

A Canarinho terá folga nesta sexta-feira, volta a treinar no sábado e viaja no domingo para a Bolívia. Terça, tem jogo contra a seleção boliviana a 4 mil metros de altitude.