Com destaque para os reservas, Brasil vence o Chile sem sustos

Com a classificação já garantida para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil enfrentou o Chile, última colocada das eliminatórias, que passa por grande reformulação no seu grupo de jogadores. Sem sustos e com atuação sólida, o Brasil venceu por 3 a 0 na noite desta quinta-feira (4), se mantendo na 2ª colocação. A despedida das Eliminatórias em casa contou com o apoio da torcida que levou quase 60 mil pessoas ao Maracanã.
O clima no estádio era agitado, e os torcedores pareciam estar confiantes pem um resultado positivo. E o início do Brasil correspondeu às expectativas. Logo no primeiro minuto da partida, após um escanteio cobrado por Raphinha, Gabriel Magalhães subiu mais que todo mundo e fez um bonito cabeceio, parando em uma boa defesa do goleiro chileno.
Três minutos depois, após uma falta cobrada de longe, que parecia não apresentar grandes riscos, Casemiro cabeceou como manda o figurino, sem chances para o goleiro, mas após revisão do VAR, o gol foi anulado.
Apesar das duas grandes oportunidades nos primeiros cinco minutos, o Brasil não conseguiu traduzir a posse de bola em chances claras de gol. Com dez minutos de partida, era 80% de posse de bola para a equipe brasileira. O Chile pouco passava do meio campo, e ia mantendo uma marcação firme aos brasileiros.
O clima do jogo parecia contagiar os presentes no Maraca que, após um bom início da equipe, foi se apagando as boas oportunidades, desmotivando a torcida. Mas, aos 37, após boa triangulação do Brasil pelo meio, Douglas Santos encontrou Raphinha, que chutou e o goleiro chileno conseguiu desviar com as pernas. Na sobra, Estêvão que já havia passado da bola, tirou da cartola um voleio e mandou a bola para o fundo da rede, fazendo seu primeiro gol pela seleção.
Após isso, o Brasil ficou mais leve e, naturalmente, novas oportunidades foram aparecendo, com Martinelli, que limpou dois marcadores e chutou na rede pelo lado de fora, e com Estêvão, novamente aparecendo, mas dessa vez chutando para fora.
O segundo tempo começou morno, com o Brasil dominando as ações, mas sem conseguir criar chances, muito parecido com grande parte da primeira etapa. Só que aí apareceu a mão de Ancelotti. Ele fez mexidas no meio-campo e no ataque, promovendo as entradas de Andrey Santos (Casemiro), Luiz Henrique (Estêvão), Paquetá (Martinelli) e Kaio Jorge (João Pedro).
Com isso, o jogo mudou de figura, e 40 segundos após as últimas mudanças, o Brasil ampliou:, Luiz Henrique fez grande jogada individual e cruzou na cabeça de Paquetá, que subiu sozinho e concluiu para o gol. E, aos 30, após pressão na saída de bola, Luiz Henrique (ele de novo) tabelou com Bruno Guimarães, recebeu na pequena área e chutou no travessão. Na sobra, Bruno Guimarães, em cima da linha, marcou o terceiro, dando números finais ao confronto.
O próximo desafio da seleção brasileira é na terça-feira (9), às 20h30min, em La Paz, contra a Bolívia. Será o último jogo oficial do esquadrão brasileiro antes do Mundial. Ancelotti e seus comandados devem realizar alguns amistosos em preparativo para a Copa 2026.
Brasil (3): Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Andrey Santos) e Bruno Guimarães; Martinelli (Paquetá), Raphinha (Richarlison), Estêvão (Luiz Henrique) e João Pedro (Kaio Jorge). Técnico: Carlo Ancelotti.
Chile (0): Vigouroux; Díaz, Maripán e Román; Hormazábal, Pizarro, Loyola (Echeverría) e Suazo; Aravena (Gutiérrez), Brereton Díaz (Tapia) e Cepeda (Assadi). Técnico: Nicolás Córdova.
Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)