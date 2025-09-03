Grêmio tem véspera de retorno agitado com polêmica fora de campo.

Mesmo sem ter retornado aos treinos desde o empate contra o Flamengo no último final de semana, às vésperas da reapresentação oficial, o Grêmio teve um dia movimentado. Além do treino antecipado de alguns jogadores, a direção gremista teve que vir a público pedir desculpas por uma campanha realizada em conjunto com a nova parceira do Tricolor.

O time do técnico Mano Menezes só retorna aos treinamentos na tarde desta quinta-feira (4). Mas, antes da reapresentação, Arthur, Alex Santana, Amuzu e Carlos Vinícius estiveram no CT Luiz Carvalho para iniciar os trabalhos de recuperação. Enzo, o mais novo contratado também participou da atividade, mas como estava atuando regularmente no CSA, o lateral-esquerdo tem boas condições físicas.

No entanto, o que deu mais a falar foi a polêmica envolvendo o novo patrocinador da equipe. A Pix das Estrelas, fez uma ação na terça-feira, divulgada por influenciadores identificados com o clube nas redes sociais, que prometia trazer ‘’mais uma estrela’’ para o Tricolor. O anúncio prometia que caso os torcedores adquirissem o produto, a equipe anunciaria uma nova contratação à meia-noite do mesmo dia.

A ideia era que com a negociação de Willian já bem encaminhada, o meia fosse anunciado ao fim da campanha. Mas, mesmo com a injeção de recursos gerada pela parceria, a contratação não pôde ser oficializada devido a problemas técnicos na assinatura do contrato. Sem o esperado anúncio, o Grêmio teve que emitir uma nota de esclarecimento.