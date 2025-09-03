Apesar da urgência por resultados, Inter tem reapresentação tranquila

O Inter voltou aos trabalhos nesta quarta-feira (3) depois de dois dias de folga após a vitória em 2 a 1 contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, no final de semana. Apesar do desempenho da equipe do técnico Roger Machado não ter enchido os olhos do torcedor, o triunfo parece ter sido o suficiente para dar tranquilidade aos trabalhos antes do retorno da data Fifa.

Antes do jogo contra os cearenses, o nível de cobrança sobre a equipe e seu comandante parecia ter alcançado o nível mais crítico desde sua chegada no ano passado. Em meio à preparação para o confronto, representantes da Guarda Popular estiveram no CT Parque Gigante para cobrar direção, atletas e treinador. Agora, mesmo sob desconfiança do torcedor, Roger parece ter conquistado uma certa tranquilidade para trabalhar o time que volta a campo contra o Palmeiras no próximo dia 13.

Ainda que com o respaldo moderado das arquibancadas, o técnico foi vaiado ao ser anunciado, mas recebeu aplausos tímidos depois do apito final, a diretoria colorada segue com convicção na força de reação do comandante. O principal motivo da confiança é o entendimento de que jogadores que eram protagonistas têm deixado muito a desejar. Ainda não se sabe se Roger será mantido no cargo em uma eventual derrota para os paulistas, especialmente pela complexidade do adversário. Mas com o Gre-Nal já à vista, clássico ocorre no final de semana seguinte ao retorno da competição, uma melhora no desempenho é urgente.