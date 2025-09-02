Bia Haddad é dominada por Anisimova e cai nas oitavas do US Open

Beatriz Haddad Maia foi eliminada nas oitavas de final do US Open. A brasileira de 29 anos, 22ª colocada no ranking do tênis feminino, foi facilmente superada por Amanda Anisimova, norte-americana de 24, anos, nona na lista da WTA (a associação de tenistas profissionais), em duelo realizado na noite de segunda-feira (1º), em Nova York.

A tenista da casa se impôs e construiu uma vitória por 2 sets a 0, parciais de 6/0 e 6/3, em uma hora e 15 minutos de partida. Ele enfrentará nas quartas de final a polonesa Iga Swiatek, número dois do mundo, que também teve uma vitória muito tranquila nas oitavas: 2 sets a 0 sobre a russa Ekaterina Alexandrova, 12ª, parciais de 6/3 e 6/1.

O resultado no Grand Slam norte-americano resultará em uma queda de Bia no ranking. Ela defendia os pontos obtidos na edição do ano passado, na qual avançou às quartas. A paulistana vai figurar na próxima lista, a depender dos placares no restante da disputa em Nova York, da 27ª a 29ª posição.