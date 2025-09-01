Grêmio receberá R$ 6 milhões em negócio com Cuiabano

O Grêmio teve uma grata surpresa nesta segunda-feira. O lateral-esquerdo Cuiabano teve a venda para o Nottingham Forest, da Inglaterra, anunciada pelo Botafogo. O jogador foi vendido pelo Tricolor ao Glorioso por R$ 8 milhões, em abril do ano passado. Com a venda para os europeus fixada em cerca de R$ 38,2 milhões e tendo direito a 20% da mais-valia na negociação, o Tricolor vai embolsar R$ 6 milhões.

Quanto às chegadas esperadas, as notícias não são boas. A novela Roger Guedes parece ter tido seu último capítulo. Após o recuo da direção gremista, os cataris agora estão dispostos a vender o jogador, mas por € 15 milhões, cinco milhões a mais do que o oferecido pelo clube gaúcho. Apesar do empresário do jogador ainda tentar modelos de negócio diferentes, a contratação não deve sair do papel.

Já o tão aguardado camisa 10 também não deve vir. Sem nenhuma negociação encaminhada e com a janela de transferências se encerrando hoje, o técnico Mano Menezes terá que tentar solucionar a deficiência com o que tem no elenco. Reabilitando Cristaldo ou seguindo com o esquema com três volantes, ele tem a possibilidade de deslocar Arthur para exercer a função. Lesionados, Monsalve e Riquelme ainda não estão à disposição do treinador.

O elenco vai ter três dias de descanso. A folga ocorre em função da data Fifa. Mais tranquilo com o resultado na última rodada, Mano vai ter tempo para preparar a equipe que retorna apenas no próximo dia 13, contra o Mirassol, n Arena, ainda tentando engrenar no Campeonato Brasileiro. A reapresentação ocorre nesta quinta-feira no CT Luiz Carvalho.