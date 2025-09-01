Com baixas, seleção realiza primeiro treino no RJ

Nesta segunda-feira (1), às 16h, o técnico Carlo Ancelotti comandou o primeiro dos treinos antes dos dois últimos jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A seleção vai enfrentar o Chile nesta quinta-feira, às 21h30min, e a Bolívia, na outra terça-feira, dia 9, às 20h30min.
Os convocados começaram a chegar na Granja Comary na noite do domingo. Marquinhos e Estevão foram os primeiros a se apresentar. Nesta segunda, outros 17 jogadores também chegaram ao local onde ocorrem os treinamentos. O técnico italiano ainda não pôde contar com Caio Henrique, Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli, Raphinha e o ex-inter Alisson, que chegam apenas hoje.
Além disso, Jean Lucas, Samuel Lino e Lucas Paquetá, que retorna à seleção depois da absolvição em processo envolvendo esquema de casa de apostas, atuaram no último domingo e ficaram na parte interna do centro de treinamentos, realizando atividades regenerativas.
Com tantos desfalques, a atividade teve que ser complementada por cinco jogadores da base de clubes cariocas. Léo Nanete (goleiro do Flamengo), Huguinho (lateral-direito do Botafogo), Léo Jance (lateral-esquerdo do Fluminense), Marquinhos (zagueiro do Botafogo) e Gustavo Dohnamm (meia do Fluminense).
Ancelotti, ainda fará mais dois treinos antes da partida contra os chilenos. Um nesta terça-feira (2), que deverá contar com o grupo completo, e outro na quarta-feira (3) pela manhã. Essa é apenas a segunda convocação do treinador.