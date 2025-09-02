Porto Alegre,

Publicada em 02 de Setembro de 2025 às 12:43

O que falta para São Paulo anunciar Marcos Leonardo no último dia da janela

Marcos Leonardo é, de longe, quem mais tem trabalhado pela negociação

Justin Setterfield/Fifa via Getty Images/Divulgação/JC
Agências
O São Paulo corre contra o tempo para fechar a contratação de Marcos Leonardo nesta terça-feira (2), último dia da janela de transferências no Brasil. O clube ainda aguarda a liberação oficial do Al-Hilal por empréstimo. O time árabe acenou positivamente, deu o aval verbal, mas não enviou a documentação de liberação.
Eles tentaram voltar atrás na liberação do jogador, mas Marcos Leonardo bateu o pé pelo empréstimo. O Al-Hilal liberou o jogador para buscar propostas já que não seria inscrito no torneio nacional, mas quando ele chegou com a oferta do São Paulo o clube tentou segurar.
A questão financeira não será problema. A operação por quatro meses de empréstimo custaria 2 milhões de dólares (R$ 10,8 milhões), mas o Tricolor afirma que tem essa parte resolvida com o próprio atleta.
A princípio, os árabes sinalizaram que pagariam a maior parte dos salários do jogador, mas quando a proposta chegou voltaram atrás da intenção. Mesmo assim, se o Al-Hilal não arcar com o montante que havia sinalizado, Marcos Leonardo topa se adequar à realidade financeira são-paulina.
O centroavante é, de longe, quem mais tem trabalhado pela negociação. Se não fosse sua vontade de atuar no Tricolor por empréstimo, o São Paulo teria desistido assim que soube dos valores envolvidos. O jogador segue forçando a barra com o Al-Hilal para ser emprestado.

