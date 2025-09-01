Inter encaminha venda de Wesley para o Al-Rayyan

O Al-Rayyan, do Catar, quer tirar Wesley do Inter. Os cataris ofereceram US$ 10 milhões (R$ 54 milhões) pelo jogador. O Colorado é detentor de 50% dos direitos econômicos do atacante de 26 anos. A outra metade pertence ao Palmeiras. Caso a negociação seja confirmada, o lucro deve ficar na casa dos R$ 27 milhões.

Apesar de ser um dos homens de confiança do técnico Roger Machado, após uma boa temporada no ano passado, o jogador vinha em baixa neste ano. Com apenas um gol e quatro assistências em 38 jogos, Wesley vinha sendo alvo de duras críticas e chegou a receber vaias quando foi substituído por Vitinho na eliminação para o Flamengo, pela Libertadores.

Outra negociação que pode aliviar a situação financeira do clube é a de Alexandre Alemão. O atacante que fez sucesso na segunda divisão da Espanha, pelo Oviedo, migrou para o Pachuca, do México, que pertence ao mesmo conglomerado de clubes. Agora, ele está próximo da volta ao futebol espanhol, desta vez para o Rayo Vallecano. O Inter ainda mantém 30% dos direitos do atleta. Ainda não confirmada, as cifras devem girar em torno de € 5,5 milhões e caso seja confirmada, deve render cerca de R$ 11 milhões aos cofres do Alvirrubro.

Nos próximos dias, o elenco vai receber uma folga. Com os últimos duelos das Eliminatórias para a Copa do Mundo acontecendo nas próximas duas semanas, a equipe só volta a campo no dia 13, às 18h30min, quando enfrenta o Palmeiras, fora de casa. Ontem e hoje, os jogadores nem mesmo treinaram, e a reapresentação só vai acontecer amanhã, no CT Parque Gigante.