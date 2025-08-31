Inter vence o Fortaleza e diminui a pressão antes da pausa para a data Fifa

O Inter venceu o Fortaleza em casa por 2 a 1, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, e diminuiu a pressão sobre o técnico Roger Machado. Apesar da vitória, o embate com o vice-lanterna da competição expôs problemas sérios na defesa colorada. Agora, os gaúchos vão ganhar duas semanas de preparo para resolver as deficiências antes do retorno aos campos, graças à pausa para a última data Fifa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.
Em casa e precisando vencer para acalmar seu torcedor, o Colorado partiu para cima do Fortaleza já nos minutos iniciais. A chance mais clara veio aos 10 minutos. Alan Patrick cobrou escanteio, Juninho, na cara de Helton Leite, cabeceou para baixo, mas o goleiro fez um milagre para manter o 0 a 0 no placar. Sentindo a fragilidade do adversário, os comandados do técnico Roger Machado seguiram atacando sem dar brechas. Na marca dos 20 minutos, apesar de não conseguir furar a defesa dos cearense, a equipe da casa já havia finalizado sete vezes.
Tudo mudou quando o cérebro da equipe, Alan Patrick, tocou para Carbonero entrando na área. O atacante deu um toque para escapar da marcação de Brítez que o derrubou. Perto do lance, o árbitro João Vitor Gobi assinalou pênalti, confirmado pelo VAR. Aos 23, O camisa 10 colorado cobrou forte no canto para abrir o placar no Beira-Rio.
Atrás, os cearenses saíram para o jogo e expuseram falhas na defesa do Alvirrubro. Mas, apesar de chegarem com perigo, pecavam no penúltimo toque e paravam na cobertura dos zagueiros do Inter. Até que aos 30, Bruno Pacheco cruzou, a bola atravessou toda a extensão da área até chegar a Lucca Prior, que sem pular, cabeceou para baixo para superar Rochet e deixar tudo igual. Sem mais lances perigosos no primeiro tempo, as equipes voltaram para o vestiário com o empate. Os jogadores colorados ainda tiveram que escutar as vaias da torcida enquanto deixavam o gramado.
Tudo mudou quando o cérebro da equipe, Alan Patrick, tocou para Carbonero entrando na área. O atacante deu um toque para escapar da marcação de Brítez que o derrubou. Perto do lance, o árbitro João Vitor Gobi assinalou pênalti, confirmado pelo VAR. Aos 23, O camisa 10 colorado cobrou forte no canto para abrir o placar no Beira-Rio.
Atrás, os cearenses saíram para o jogo e expuseram falhas na defesa do Alvirrubro. Mas, apesar de chegarem com perigo, pecavam no penúltimo toque e paravam na cobertura dos zagueiros do Inter. Até que aos 30, Bruno Pacheco cruzou, a bola atravessou toda a extensão da área até chegar a Lucca Prior, que sem pular, cabeceou para baixo para superar Rochet e deixar tudo igual. Sem mais lances perigosos no primeiro tempo, as equipes voltaram para o vestiário com o empate. Os jogadores colorados ainda tiveram que escutar as vaias da torcida enquanto deixavam o gramado.
LEIA TAMBÉM: Práticas esportivas impulsionam inclusão e dignidade
Na volta para o campo, a conversa no intervalo parece ter surtido efeito. Os atletas da casa retornaram determinados a conquistar a vitória. Já aos cinco minutos, Bernabei puxou o contra ataque e lançou Alan Patrick dentro da área, o meia demorou para finalizar e foi travado, mas a bola sobrou para Thiago Maia que estufou as redes com a canhota, e colocou o Colorado de volta na frente do placar.
A resposta do Fortaleza veio aos 20. Depois de cruzamento, Bareiro cabeceou no contrapé de Rochet que foi forçado a se esticar todo para evitar o empate. Após a defesa, a bola ainda voltou no travessão, mas o uruguaio chegou antes dos atacantes cearenses para garantir a posse para o Inter. O susto acordou o Inter que voltou a pressionar o Fortaleza. Aos 29, Bernabei ganhou disputa no ataque e cruzou para Vitinho, que de cabeça, carimbou o travessão. Nos vinte minutos finais, o Colorado apenas administrou a partida até que o arbitro apitasse o fim do jogo aos 50 minutos, para garantir os três pontos no Beira-Rio.
A resposta do Fortaleza veio aos 20. Depois de cruzamento, Bareiro cabeceou no contrapé de Rochet que foi forçado a se esticar todo para evitar o empate. Após a defesa, a bola ainda voltou no travessão, mas o uruguaio chegou antes dos atacantes cearenses para garantir a posse para o Inter. O susto acordou o Inter que voltou a pressionar o Fortaleza. Aos 29, Bernabei ganhou disputa no ataque e cruzou para Vitinho, que de cabeça, carimbou o travessão. Nos vinte minutos finais, o Colorado apenas administrou a partida até que o arbitro apitasse o fim do jogo aos 50 minutos, para garantir os três pontos no Beira-Rio.
Com a vitória, o Inter chegou a 27 pontos e agora ocupa a 10ª posição no Brasileirão. O Colorado volta aos campos apenas depois da pausa para data Fifa, no próximo dia 13, contra o Palmeiras em São Paulo.
Inter (2) - Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabéi; Thiago Maia (Luis Otávio), Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Ricardo Mathias (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado
Fortaleza (1) - Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Matheus Rosseto Rosseto, Matheus Pereira, Lucas Prior e Pochetino; Breno Lopes e Lucero. Técnico: Renato Paiva
Árbitro - João Vitor Gobi (SP)
Fortaleza (1) - Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Matheus Rosseto Rosseto, Matheus Pereira, Lucas Prior e Pochetino; Breno Lopes e Lucero. Técnico: Renato Paiva
Árbitro - João Vitor Gobi (SP)