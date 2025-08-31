Grêmio sofre, mas arranca empate contra o líder Flamengo no Maracanã

Nem mesmo o mais fervoroso dos torcedores tricolores apostaria em qualquer resultado que não uma derrota do Grêmio para o Flamengo neste domingo, no Rio de Janeiro. No entanto, apesar da diferença de qualidade das equipes, o Tricolor conseguiu limitar o ataque dos cariocas a apenas um gol e marcar o seu de pênalti em uma das raras chances ofensivas que teve para garantir o empate em 1 a 1 fora de casa.
Já na saída de bola, o Alvirrubro dava razões para os gremistas se preocuparem. A primeira finalização veio aos 40 segundos. De la Cruz chutou de fora da área, mas a bola passou por cima do gol defendido pelo goleiro Tiago Volpi. Ainda antes da marca dos cinco minutos, o Rubronegro chegou mais três vezes dentro da área do Grêmio. Mas, quando não parou na zaga, Volpi garantiu que o placar permanecesse inalterado. Acuados, os gaúchos até tentavam sair nos contra-ataques, mas nas poucas vezes em que chegavam à frente a posse logo era recuperada pelos adversários.
O cenário mudou apenas aos 20 minutos, quando o Tricolor começou a mostrar mais solidez defensiva. Apesar de mais tranquilo atrás, a equipe seguia tendo dificuldades para manter a posse à frente da linha do meio-campo. No entanto, o perigo voltou a bater à porta do Grêmio no fim do primeiro tempo.
Aos 40, depois de troca de passes, a bola sobrou para Pedro, que dentro da pequena área finalizou para a ótima defesa de Volpi. Um minuto depois, Léo Pereira encontrou o atacante de novo. Ele tentou uma bicicleta, dessa vez, o goleiro, já batido, apenas pôde torcer enquanto o estreante Erick Noriega tirava a bola quase na linha. O Flamengo ainda teve mais duas boas chances, mas parou na defesa do Grêmio que conseguiu levar o empate para os vestiários.
A segunda etapa começou do mesmo jeito que a primeira. Nos minutos iniciais, o Flamengo massacrou a defesa gremista que não se encontrava no Maracanã. A diferença é que dessa vez a finalização caiu nos pés do jogador mais decisivo do elenco estrelado. Aos sete, depois de tabela com Pedro, Arrascaeta soltou um chute rasteiro de fora da área, Volpi se esticou todo, mas só pôde lamentar enquanto a bola morria no fundo da rede para abrir o placar.
Com a desvantagem no placar, o Tricolor tentou sair para o jogo, o que abria espaço para o Flamengo. Depois de muito pressionar com a bola no chão, a maior chance veio dos cariocas em uma bola parada. Aos 17, depois de escanteio, Léo Pereira cabeceou para baixo e Volpi foi forçado a fazer um milagre para manter a equipe no jogo.
Na metade do segundo, com os jogadores cansados, o ritmo diminuiu. O Rubro-negro seguiu atacando, mas as chances eram cada vez mais escassas. Enquanto o Grêmio tentava, mas pouco preocupava a defesa do time da casa. Tudo mudou nos minutos finais.
Aos 37, depois de cruzamento de Pavón, Ayrton Lucas desviou a bola com a mão dentro da área. Em cima do lance, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli marcou a penalidade, que foi confirmada pelo VAR. Na cobrança, Tiago Volpi deslocou Rossi para um lado e botou a bola do outro para empatar o confronto. O gol reacendeu o ímpeto ofensivo do Flamengo, mas era tarde demais. Sem mais chances claras, o juiz decretou o fim do jogo aos 49 do segundo tempo.
Com o empate o Grêmio agora ocupa a 12ª posição com 25 pontos, mas pode perder até dois lugares a depender dos outros resultados do final de semana. A equipe do técnico Mano Menezes volta a campo apenas depois da parada para a data Fifa, no dia 13 do próximo mês contra o Mirassol, na Arena.
Flamengo (1) - Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; De la Cruz (Evertton Araújo), Saúl e Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique). Técnico Filipe Luís.
Grêmio (1) - Tiago Volpi; Marcos Rocha, Erick Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Dodi (André Henrique) e Edenilson (Pavón); Cristian Oliveira (Aravena), Braithwaite (Cristaldo) e Carlos Vinícius (Wagner Leonardo). Técnico: Mano Menezes.
Árbitro - Paulo Cesar Zanovelli
