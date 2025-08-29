‘Desculpa pelo susto’, diz Marcelo Marques em anúncio de retorno à corrida presidencial do Grêmio

O vácuo deixado pelo abandono da pré-candidatura do empresário Marcelo Marques à presidência do Grêmio durou pouco. Dois dias depois do anúncio, Marques veio a público, através de suas redes sociais, dizer que voltou à disputa. Ainda não se sabe se ele vai ser candidato, mas as declarações dão a entender que ele participará de alguma forma da eleição.

No vídeo, o empresário destacou que ficou surpreso com o apoio que recebeu nos últimos dias. “Passando aqui para agradecer pelo carinho de todos, de todo o torcedor. Essas demonstrações me comoveram demais. Mostrou que eu não estou sozinho e vocês também não estão sozinhos. Desculpa pelo susto, mas podem contar comigo. Da-lhe Grêmio”. Na legenda ainda agradeceu ao também empresário Celso Rigo e disse que está “de volta”.



Os detalhes do retorno ainda não são conhecidos, até agora o que se sabe é que Marques vai encabeçar uma chapa para eleição do conselho. As inscrições para o pleito encerram nesta sexta-feira (29). Mesmo que não seja eleito, ele ainda poderia ser candidato a presidência, já que o pré-requisito é ser sócio há mais de 10 anos. No Instagram, o empresário preferiu manter o mistério. “Serei presidente? Conselheiro? Apoiador? Quem manda é você, torcedor”, explicou.



Na mesma linha, Paulo Caleffi, que havia retirado a campanha após a compra da gestão da Arena pelo empresário, fez questão de enaltecer os serviços prestados. “Não tenho condições de fazer qualquer juízo de valor, mas quero registrar a minha solidariedade a quem realizou um gesto grandioso para com o Grêmio” destacou.



Já Sérgio Canozzi, mesmo lamentando, foi mais crítico. “Acho que é um quadro que podia ser aproveitado, embora não com a imposição com a qual ele vinha. No Grêmio a gente se cria, tem que conhecer o clube, as histórias, as pessoas. Infelizmente, ele achou que ia comprar o clube e tudo que tinha lá. Estava errado”, concluiu.

A eleição que havia voltado a ficar aberta, agora, parece ter um desfecho definido. O próximo presidente do Tricolor deve sair da chapa que Marques participar, independente se como candidato ou apenas apoiador.