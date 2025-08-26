Globo anuncia acordo com a NFL; veja quais jogos e onde a emissora vai transmitir

A Globo anunciou nesta terça-feira (26) um acordo para transmitir jogos da Liga de Futebol Americano (NFL) no Brasil. O acordo garante transmissões multiplataforma, incluindo SporTV, GE TV e sinal aberto a partir da temporada 2025. A notícia foi antecipada pelo Estadão no domingo, 24, na coluna do jornalista Marcel Rizzo.

LEIA TAMBÉM: Bia Haddad supera dores, vinga derrota e avança na estreia do US Open



De acordo com o anúncio da emissora, o pacote terá as partidas da pré-temporada, jogos da temporada regular - incluindo a abertura da temporada, em 4 de setembro, e o confronto entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, no dia 5 do mesmo mês, em São Paulo -, além dos tradicionais duelos do Dia de Ação de Graças e confrontos em horário nobre como o Thursday Night Football e o Sunday Night Football. Também estão incluídas seis partidas dos playoffs e o Super Bowl.



"A chegada da NFL é mais um passo dentro da nossa missão de reunir em nossas plataformas alguns dos maiores eventos esportivos do mundo. Trata-se de uma liga reconhecida globalmente pela grandiosidade, pela emoção e pelo espetáculo, e que vem enriquecer ainda mais um portfólio já repleto de competições de alto nível. É também uma oportunidade de estarmos ainda mais próximos do público que acompanha e consome o futebol americano, agora com toda a qualidade da nossa entrega", afirmou Eduardo Gabbay, diretor dos Canais de Esporte da Globo. De acordo com o anúncio da emissora, o pacote terá as partidas da pré-temporada, jogos da temporada regular -, e o confronto entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, no dia 5 do mesmo mês, em São Paulo -, além dos tradicionais duelos do Dia de Ação de Graças e confrontos em horário nobre como o Thursday Night Football e o Sunday Night Football. Também estão incluídas seis partidas dos playoffs e o Super Bowl."A chegada da NFL é mais um passo dentro da nossa missão de reunir em nossas plataformas alguns dos maiores eventos esportivos do mundo. Trata-se de uma liga reconhecida globalmente pela grandiosidade, pela emoção e pelo espetáculo, e que vem enriquecer ainda mais um portfólio já repleto de competições de alto nível. É também uma oportunidade de estarmos ainda mais próximos do público que acompanha e consome o futebol americano, agora com toda a qualidade da nossa entrega", afirmou Eduardo Gabbay, diretor dos Canais de Esporte da Globo.