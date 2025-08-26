A uma semana do fim da janela, Grêmio ainda busca um camisa 10

Com a proximidade do fim da atual janela de transferências, a direção do Grêmio vem se mexendo nos bastidores para tentar trazer um meia-armador. O desejo de contar com um camisa 10 já era externado pelo técnico Mano Menezes antes mesmo da parada para o Mundial de Clubes, mas até o momento nenhum reforço para a posição chegou à Arena.

Desde então, dois nomes circularam nos bastidores. O primeiro era Anderson Talisca, que tem contrato com Al-Nassr, mas está atualmente no Fenerbahçe, da Turquia, por empréstimo. No entanto, o valor de € 30 milhões estava muito além das possibilidades do clube mesmo com o auxílio financeiro do empresário Marcelo Marques. O que fez com que o Tricolor desistisse da negociação.

Agora, a aposta da vez é Otávio, também do clube árabe. O jogador formado nas categorias de base do rival está fora dos planos de Jorge Jesus, que assumiu a equipe há pouco. Apesar de difícil, a negociação ainda é vista como possível e o desfecho deve ser conhecido nos próximos dias.

Enquanto a nova peça não chega, o treinador vai ter que buscar soluções com o que tem. Até o momento, Mano já tentou montar uma equipe com três volantes, geralmente com Edenílson à frente dos meias de contenção e também promoveu o jovem meia Riquelme, da base, para o time principal. Mas nenhuma das soluções agradou o suficiente.

Sem armador, faltava a equipe força para agredir os adversários. Mas o jogador de 19 anos parece ter sentido o peso de carregar as ações ofensivas. O atleta chegou a ter boas atuações, mas foi inconstante. O que é normal devido à pouca idade. Mesmo com resultados mistos, Riquelme ainda era visto como uma opção na atual fase, mas teve uma lesão na coxa confirmada e está fora até outubro.

Neste cenário, para o próximo confronto diante do Flamengo, a aposta é o retorno do único atleta em condições na função. Na coletiva após o empate contra o Ceará, no final de semana, Mano citou que este é o momento ideal para recuperar Cristaldo. Segundo o comandante, a queda no rendimento do camisa 10 se deu por ele não se adaptar ao esquema proposto até então. O treinador entende que, com o retorno de Cuéllar, o meia deve ter um aumento significativo no rendimento.

Quanto a Balbuena, nesta terça (26), o departamento médico informou que o zagueiro passou por uma cirurgia para corrigir uma fratura sofrida no tornozelo direito. O procedimento foi um sucesso e o atleta já começou a recuperação. O retorno é estimado para daqui quatro meses. Ainda nesta terça, a Juventus, da Itália, anunciou o empréstimo do volante Arthur ao Tricolor. O jogador de 29 anos fica em Porto Alegre até junho de 2026.