Mesmo com a casa lotada, Inter é derrotado pelo Flamengo e está fora da Libertadores

Frente a um Beira-Rio lotado, o Inter perdeu por 2 a 0 para o Flamengo na noite desta quarta-feira (20) e está eliminado da Libertadores da América. Nem a força da torcida que, mesmo com a desvantagem trazida do Rio de Janeiro, lotou as arquibancadas foi o suficiente para conseguir empurrar o time para a vitória.



O jogo que era pra ter começado às 21h30min teve um atraso de quase 20 minutos devido a enorme quantidade de papel picado que foi jogada em campo. O prata dos papeis escondeu quase completamente o verde do gramado. Portando sopradores, ancinhos e até redes, funcionários do clube conseguiram tirar o grosso do material de dentro das quatro linhas para que o jogo pudesse começar.



Quando a bola rolou, o que se viu foram duas equipes com muito ímpeto em impedir que a outra jogasse. Os espaços eram escassos e o ritmo frenético. Na marca dos vinte minutos os jogadores davam sinais de que não aguentariam essa intensidade até o fim do jogo e passaram a reduzir o compasso. Neste momento, as primeiras chances começaram a aparecer.



Aos 23, depois de boa troca de passes, Arrascaeta encontrou Varela. Dentro da área, o lateral-direito dominou e finalizou, mas mandou para longe da meta colorada. Já na segunda oportunidade clara, saiu o primeiro gol. Aos 26, Lino recebeu a bola na entrada da área e chutou, Rochet bateu roupa e no rebote Plata tocou para Arrascaeta, que quase dentro da pequena área completou para abrir o placar. Precisando do resultado, o Colorado apertou a marcação, enquanto os cariocas seguravam cada vez mais o jogo. Mesmo com a pressão, o time do técnico Roger Machado não conseguiu agredir a defesa adversária. Com a derrota parcial, o Inter desceu para o vestiário.



Precisando da virada para levar para os pênaltis, o Inter voltou do vestiário determinado a reverter a situação. Nos primeiros dois minutos chegou três vezes na área do Flamengo, mas quando não botou pra fora, parou na defesa. A reposta do Rubro-negro veio cedo. Aos 4, Arrasca cobra falta e Sául cabeceia à queima-roupa de Rochet. Dessa vez o goleiro fez ótima defesa e espalmou, mas ainda teve que intervir mais duas vezes na jogada para impedir que o aumentasse.



Depois do susto, o Alvirrubro passou a ter dificuldade em criar. Nos minutos seguintes, os cariocas dominaram as ações. Com qualidade a equipe do técnico Filipe Luís, mantinha cada vez mais a bola no pé. O Inter quando tinha a posse não conseguia dar prosseguimento às jogadas.



Faltando pouco menos de 10 minutos para o fim do jogo, o Inter voltou a ameaçar o Rubro-negro. Aos 36, Borré colocou a bola na trave depois de cruzamento de Aguirre. Os gaúchos começaram a crescer no jogo, mas não convertiam a presença no ataque em situações claras de gol.



O golpe derradeiro veio justamente quando o Inter tinha seu melhor momento no confronto. Aos 43, Pedro, que havia entrado no decorrer da segunda etapa, só empurrou a bola para o fundo das redes depois de cruzamento que atravessou toda a extensão área colorada. Com dois minutos e precisando fazer três gols para levar para os pênaltis, o time da casa até tentou, mas não conseguiu presentear os mais de 48 mil presentes no Beira-Rio.



Com o resultado, o Inter está fora da Libertadores da América de 2025 e agora disputa apenas o Campeonato Brasileiro. O próximo jogo da equipe será



Inter (0) - Rochet; Aguirre Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez (Carbonero) e Alan Patrick; Rodrigo Tabata, Ricardo Mathias e Wesley (Vitinho). Técnico: Roger Machado.



Flamengo (2) - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata, Bruno Henriquie e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.



Árbitro - Esteban Ostojich (URU)