Empurrado pela torcida, Inter busca desbancar o Flamengo para avançar na Libertadores

Para alguns, o Inter precisa de um milagre. Para o torcedor mais contido, uma vitória simples sobre o Flamengo, nesta quarta-feira (20), às 21h30min, no Beira-Rio, já é suficiente para, ao menos, levar a decisão da vaga às quartas de final da Libertadores da América para os pênaltis. Empurrado por um estádio lotado, o Colorado tem a esperança de uma noite mágica para superar um dos melhores elencos do País. A expectativa é de mais de 48 mil nas arquibancadas. Além do grande público no estádio, a delegação será recebida com a tradicional “Ruas de Fogo”.

Na tarde desta terça-feira (19), a equipe fez o último treino antes da partida derradeira contra os cariocas. Para a decisão, o técnico Roger Machado pode ter um reforço de última hora: Carbonero realizou teste médico antes da última atividade preparatória e deve estar entre os relacionados para buscar a classificação. Precisando vencer por dois ou mais gols para avançar de forma direta, o Alvirrubro também se agarra no retrospecto em casa. Carbonero é visto como um amuleto.

Com o colombiano em campo, os colorados foram derrotados apenas duas vezes na temporada. Além da superstição, o camisa 7 é também uma peça fundamental na produção ofensiva da equipe. O atleta tem apenas cinco gols na temporada, mas, enquanto esteve em campo, o ataque só passou em branco no empate em 0 a 0 com o Fortaleza. Além do reforço o retrospecto histórico pode favorecer os donos da casa.

Apesar do confronto entre as equipes ser marcado pelo equilíbrio, o Colorado mantém pequena vantagem. Mesmo após as derrotas recentes, o Inter tem uma vitória a mais que o Flamengo. Em 92 embates, são 33 vitórias, 32 derrotas e 27 empates. No entanto, como mandante a diferença é gritante. Em 49 jogos, o Alvirrubro acumula 25 triunfos, 17 empates e apenas sete derrotas. Para avançar direto às quartas, os gaúchos precisam vencer por dois ou mais gols, mas uma vitória simples já leva a decisão para os pênaltis.

A última vez que os visitantes perderam por um placar tão elástico foi contra o Bayern de Munique, no Mundial de Clubes. Apesar do resultado ser raro entre as equipes, nos últimos cinco anos, o Inter conseguiu a façanha em duas outras oportunidades. A última foi em 2022, quando aplicou um 3 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. Na mesma competição um ano antes, fez uma goleada de 4 a 0 sobre os cariocas.

Para o jogo desta noite, Roger entende que o caminho para a vitória passa por dois pontos. Dificultar que a bola chegue limpa aos volantes adversários e segurar o ímpeto inicial dos rubro-negros. Neste cenário, Ricardo Mathias pode dar lugar a Borré. A velocidade do colombiano pode ser fundamental para pressionar a saída de bola dos adversários.

O provável Inter deve ter Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Tabata (Richard), Wesley e Ricardo Mathias (Borré). Já o Flamengo deve ter: Rossi, Varela, Léo Ortiz (Cleiton), Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Jorginho, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro.

Além da vaga, a vitória no embate com os cariocas pode garantir a permanência de um dos jogadores mais importantes do plantel atual. Após oficializar oferta, olheiros do Galatasaray da Turquia estão em Porto Alegre para acompanhar de perto o desempenho de Vitão. A diretoria colorada descarta qualquer negociação antes da decisão e vê o atleta como peça fundamental, caso o time avance na competição continental. Mas, caso fique no caminho, o zagueiro que tem contrato até o fim de 2026 poderá ser negociado