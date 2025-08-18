Inter esquece jogo do Brasileirão e vira o foco para decisão na Libertadores

O Inter retornou aos treinamentos nesta segunda-feira (18), depois de entrar com time reserva e ser derrotado por 3 a 1 pelo Flamengo na prévia da decisão pela Libertadores da América, no último domingo no Beira-Rio. Diferente dos gaúchos, os cariocas entraram com o time principal no duelo pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado destacou na coletiva pós-jogos que apesar da derrota, o confronto serviu para testar jogadores e entender melhor por onde pode começar a reação colorada no jogo de volta. Agora o Alvirrubro vira todas as atenções para a decisão desta quarta-feira (20).



Dentre as preocupações destacadas por Roger, está o meio-campo dominante do adversário. Arrascaeta, que cumpriu suspensão no jogo de ida pela competição continental, deu duas assistências em seu retorno e foi um dos destaques do Rubro-negro. Além dele, Jorginho teve boa atuação. Na coletiva pós-jogo, Roger destacou que precisará modificar a postura do Alvirrubro para limitar a atuação dos volantes adversários.

“A gente precisa dar pouco espaço para jogadores com a característica como as do Jorginho. No segundo tempo do jogo do Maracanã, a gente encontrou uma forma de adiantar um dos jogadores de meio-campo para constranger esse passe. No primeiro tempo, a gente não conseguiu encontrar um ajuste de marcação para que ele não controlasse o meio-campo”, destacou o treinador.



O técnico ressaltou que o embate também foi usado para testar a atuação individual dos jogadores. “Ao final do jogo, dei parabéns ao Borré pelo gol e por todo o empenho que teve durante a partida. A partida deu oportunidade para que Borré e Valência tivessem mais minutagem para reconquistar a confiança. Então, a gente tira individualidades”, ressaltou Roger. Segundo o treinador, os atacantes podem ser armas importantes na decisão.



Precisando vencer por dois gols de diferença para se classificar direto às quartas de final, a partida vai ser o maior desafio do time na temporada. O Flamengo, mesmo com a eliminação para o Atlético-MG na Copa do Brasil, vem em bom momento. É o primeiro colocado do campeonato brasileiro e perdeu apenas dois jogos nos últimos 11, ambos por 1 a 0. A única vez na temporada que os cariocas perderam por mais de um gol de diferença, foi contra o Bayern de Munique no Mundial de Clubes. O 1 a 0 leva o jogo para os pênaltis.