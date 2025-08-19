Com Flamengo no topo, veja ranking dos maiores patrocínios master do futebol brasileiro

O Flamengo anunciou nesta segunda-feira (18) a Betano como nova patrocinadora master do clube, após a rescisão com a Pixbet. Oficialmente, os valores não foram revelados, mas o Estadão apurou que a casa de apostas pagará R$ 268,5 milhões por ano ao clube da Gávea. Isso faz com que este seja o maior contrato de patrocínio no futebol brasileiro.

Este título simbólico já pertencia ao Flamengo, mesmo antes do acordo com a Pixbet. Até este mês, o contrato com a casa de apostas rendia R$ 115 milhões anuais aos cofres rubro-negros. Atrasos nos pagamentos e problemas com a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA)Depois do), e Corinthians, com a Esportes da Sorte (R$ 103 milhões anuais), completam o Top 3 no ranking de patrocínios. Palmeiras, com a Sportingbet (R$ 100 milhões anuais), vem logo atrás. No caso do time alviverde, ainda existe a possibilidade de uma receita de R$ 70 milhões adicionais em caso de cumprimento de metas, como títulos conquistados - que faria o clube receber mais do que seus principais rivais.Os valores anuais de Corinthians e São Paulo equivalem à uma média dos repasses fixos acertado durante o contrato. Em 2024,. O mesmo ocorre com o São Paulo após a renovação com a Superbet nesta temporada, até 2030 - quando o clube comemorará seu centenário -, no valor fixo de R$ 678 milhões.Atlético-MG (H2Bet), Vasco (Betfair), Botafogo (VBet) e Santos (7K) aparecem na sequência, com valores que giram entre R$ 50 milhões e R$ 60 milhões por temporada.Flamengo (Betano) - R$ 268,5 milhões anuaisSão Paulo (Superbet) - R$ 113 milhõesCorinthians (Esportes da Sorte) - R$ 103 milhõesPalmeiras (Sportingbet) - R$ 100 milhõesAtlético-MG (H2bet) - R$ 60 milhõesVasco (Betfair) - R$ 57,5 milhõesBotafogo (VBet) - R$ 55 milhõesSantos (7K) - R$ 52,5 milhõesFluminense (Superbet) - R$ 52 milhões