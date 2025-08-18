Grêmio dá resposta em campo e fora dele direção busca reforços para Mano

O Grêmio derrotou o Atlético-MG por 3 a 1 em Belo Horizonte em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de distanciar o Tricolor da zona de rebaixamento, a vitória garante uma semana de preparação mais tranquila antes do confronto contra o Ceará no próximo domingo.

Fora de campo o Tricolor prepara a chegada de ao menos quatro reforços. Marcos Rocha desembarcou ontem em Porto Alegre. O lateral-direito foi recebido por funcionários do clube, incluindo Fernandão que estava usando uma tipoia. O atleta de 36 anos, que deve assinar o contrato em breve, chega para suprir a demanda por jogadores da posição. Na última partida, Ronald jogou improvisado na função.



Outros três nomes podem ser anunciados ao longo desta semana. Erick Noriega, volante que atuou pelo Alianza Lima na eliminação do clube gaúcho na Sul-Americana, já se despediu dos torcedores peruanos e deve chegar em breve. Além dele, o Tricolor oficializou uma oferta por Marcelo Grohe. Antes de dar a resposta, o goleiro pediu alguns dias para resolver problemas pessoais.

Já o grande nome para o segundo turno do Brasileirão pode ser Arthur. O volante de 29 anos negocia seu desligamento da Juventus, da Itália, e, caso seja confirmado, chega com status de Luis Suárez. Ele foi um dos protagonistas da conquista do tricampeonato da Libertadores de 2017.

A grande baixa do final de semana foi o volante Villasanti. O paraguaio rompeu o ligamento cruzado anterior e tem lesão no menisco lateral do joelho esquerdo. O diagnóstico divulgado pelo clube ontem após o atleta passar por exames de imagem. a previsão é que ele fique de fora dos gramadas de seis a nove meses. Mesmo com o resultado positivo, o futebol acabou ficando em segundo plano devido as turbulências que antecederam a segunda vitória fora de casa do time do técnico Mano Menezes. Antes da viagem para Minas, no último sábado, torcedores fizeram uma emboscada ao ônibus tricolor em uma área restrita do aeroporto Salgado Filho. O grupo cercou o veículo e desferiu socos, chutes e quebrou janelas.

O segurança Fernandão acabou ferido no ataque e precisou de atendimento médico, além de fazer exame de corpo delito e registrar boletim de ocorrência contra os agressores. Em nota oficial, o clube comunicou que está trabalhando junto a Polícia Civil para identificar os torcedores e que os identificados serão proibidos de frequentar a arena.

