João Fonseca perde para francês e está eliminado do Cincinnati Open

João Fonseca está fora do Cincinnati Open. O brasileiro, 52º do mundo, foi derrotado, nesta segunda-feira (12), pelo francês Terence Atmane, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Com isso, o jovem tenista nacional, de 18 anos, perdeu a oportunidade de alcançar as oitavas de final de um ATP 1000 pela primeira vez na carreira.

Atmane, de 22 anos e 136º do ranking mundial, serviu com facilidade no primeiro game, enquanto João sofreu para confirmar o serviço. O ritmo do jogo continuou o mesmo e o francês conseguiu a primeira quebra no quarto game, abrindo 3/1. Com saques variados e acelerando demais o jogo, Atmane ratificou seu saque até o final, apesar do esforço de João Fonseca, e fechou a primeira parcial em 37 minutos, com 6/3.



O segundo set começou da mesma forma. Atmane abusou das fortes devoluções e conseguiu a quebra do serviço do brasileiro logo no primeiro game. João deu a impressão de que conseguiria devolver a quebra, chegou a ter 0/30, mas não suportou a força nos golpes do francês, que abriu 2/0.



Irritado, João cometeu vários erros e teve o saque quebrado mais uma vez no terceiro game. Atmane não deu chances ao brasileiro e fez 4/0. O brasileiro ainda tentou uma reação e diminuiu para 4/1. Seguiu bem na partida e devolveu uma das duas quebras: 4/2. No saque aumentou a pressão sobre o francês, ao deixar o placar em 4/3. Atmane não teve problemas para fazer 5/3 e ficou muito perto da vitória no nono game, mas João reagiu e conquistou seu quarto ponto. Mas Atmane foi impecável no décimo game e fechou a partida.



VITÓRIAS BRASILEIRAS NAS DUPLAS

Na chave masculina de duplas, Marcelo Melo e o alemão Alexander Zverev venceram o indiano Rohan Bopanna e o norte-americano Ethan Quinn por 7/5, 3/6 e 10/6.



No feminino, Luísa Stefani e a húngara Timea Babos eliminaram as chinesas Yifan Xu e Zhaoxuan Yang por 6/7 (2/7), 6/3 e 10/4.