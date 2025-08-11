Alcaraz vive 'montanha-russa' contra o 56º do mundo, mas vence na estreia em Cincinnati

Vice-líder do ranking mundial, o espanhol Carlos Alcaraz precisou de 1h41min para derrotar o bósnio Damir Dzumhur, 56º do mundo, por 2 sets a 1 (6/1, 2/6 e 6/3) em sua estreia no Masters 1000 de Cincinnati neste domingo. "Foi como uma montanha-russa", afirmou Alcaraz. "Muitas sensações boas, más e de volta às boas. Tudo o que posso dizer é que estou feliz por vencer no final."



O espanhol começou de maneira avassaladora e em 28 minutos venceu o primeiro set. Parecia que iria repetir o roteiro do número um do mundo, o italiano Jannik Sinner, que venceu sua estreia em Cincinnati em apenas 59 minutos no sábado, mas as coisas se complicaram no segundo set. Alcaraz conseguiu se recompor na parcial decisiva e venceu mesmo cometendo 44 erros não-forçados e não conseguindo salvar nenhum de seus três break points cedidos.

"Tentarei recuperar minha confiança, porque hoje foi um pouco complicado. Damir joga um tênis muito inteligente. Tenho um dia de descanso amanhã para recuperar a confiança e, com sorte, estar melhor na próxima rodada", afirmou Alcaraz, que fez sua primeira partida desde a derrota na final de Wimbledon.

Na próxima rodada, ele enfrenta o vencedor da partida entre o holandês Tallon Griekspoor, 32º do ranking, e o sérvio Hamad Medjedovic, 72º.







