Bernabei se diz vítima de 'chantagem' em assunto pessoal e pede desculpas ao Inter e à família

A notícia de um possível caso extraconjugal do lateral-esquerdo Bernabei com a filha de um empresário ligado ao Internacional, revelada no mês passado, obrigou o jogador a divulgar nota oficial nesta sexta-feira revelando que vem sendo extorquido e "vítima de chantagem". O jogador pediu desculpas ao clube gaúcho e à família e entrou na justiça buscando identificação e punição aos responsáveis.

A revelação sobre possíveis casos de adultério foi divulgada no site do jornalista Léo Dias, no qual é informado que quatro jogadores do Internacional estariam envolvidos em relações extraconjugais, traindo suas mulheres.



Sem uma explicação clara sobre o que está ocorrendo de fato, o lateral argentino usou as redes sociais nesta sexta para revelar quais medidas está tomando. Via assessoria de imprensa, postou uma nota oficial que apenas acusa alguém de estar cometendo chantagem contra ele.



"O atleta Alexandro Bernabei informa que está sendo alvo de tentativa de chantagem envolvendo a divulgação indevida de material de caráter estritamente pessoal", traz o documento. "As medidas cabíveis já estão sendo tomadas junto às autoridades competentes para identificar e responsabilizar os envolvidos."



O lateral está previamente escalado para o jogo contra o Red Bull Bragantino, neste sábado, no interior de São Paulo, pelo Brasileirão, e aproveitou para se desculpar pelo inconveniente.



"Bernabei pede desculpas à sua família, que é o que mais importa para ele, e ao Sport Club Internacional, pelo desconforto gerado. Por orientação jurídica, não serão feitos comentários adicionais sobre o caso no momento."