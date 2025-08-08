Mercado e Carbonero sofrem lesão e estão fora da partida contra o Flamengo

Não bastasse o momento ruim dentro de campo, fora dele as tensões ganharam novos elementos. Nesta sexta-feira (8), a fachada do Beira-Rio foi coberta por faixas colocadas por torcedores que carregavam fortes frases com teor de protestos. O conteúdo foi direcionado aos jogadores, direção e ao técnico Roger Machado. A insatisfação ocorreu em meio ao último treino antes da viagem a Bragança Paulista, onde o Alvirrubro enfrenta o Bragantino, neste sábado, às 18h30min, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o confronto, a equipe gaúcha terá de lidar com baixas importantes. O clube divulgou a lista de relacionados sem cinco nomes que, por motivos diferentes, desfalcam o elenco. Vitão, suspenso pelo STJD, não está apto juridicamente para entrar em campo. Já por questões físicas, Mercado sofreu uma lesão na panturrilha direita e, segundo o Inter, está fora dos próximos compromissos da temporada.

Carbonero também teve lesão constatada no adutor da coxa esquerda e não será opção contra o Flamengo, na próxima quarta-feira, pelas oitavas de final da Libertadores. Óscar Romero, em fase final de recuperação, e Richard, por conta do protocolo de concussão da CBF, serão ausências contra o Bragantino e terão sua situação reavaliada.

Diante dos problemas, Roger Machado terá de encontrar soluções para montar a equipe. A tendência é de que o comandante leve a campo Rochet; Aguirre, Clayton Sampaio, Juninho e Bernabei; Luiz Otávio, Alan Rodríguez e Alan Patrick (Bruno Tabata); Wesley, Vitinho e Borré (Ricardo Mathias).

A nominata escolhida pelo líder da casamata terá a missão de contornar o mau momento e, principalmente, elevar a moral baixa para o confronto contra o Rubro-Negro. Os torcedores colorados, expondo o descontentamento com a instabilidade dentro de campo, preencheram o lado de fora do Beira-Rio com faixas exigindo melhoras.

As frases carregavam as seguintes aspas: "Muito dinheiro, pouco futebol. Acorda Roger. Qual o tamanho da tua fome? Libertadores é obrigação".