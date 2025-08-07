Inter enfrenta o Bragantino precisando estancar problemas e arrumar soluções

O momento ruim do Inter parece interminável, e a eliminação da Copa do Brasil para o Fluminense colocou o técnico Roger Machado e o grupo de jogadores na situação de maior pressão na temporada. O Colorado precisa virar a página rápido e estancar a sangria, pois o momento delicado se estende no Campeonato Brasileiro. Na competição, o Alvirrubro está na 13ª posição com 21 pontos e vem de derrota para o São Paulo, no Beira-Rio. O próximo confronto, contra o Bragantino, no sábado (9), às 18h30min, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Brasileirão, pode servir para melhorar a confiança dos atletas – projetando o enfrentamento pela Libertadores contra o Flamengo.

“Nesses momentos de instabilidade, é muito comum que o atleta perca a confiança. O jogador é 50% de confiança em seu trabalho. Então, agora é trabalhar o mental do jogador e que ele tenha confiança de voltar a fazer o que ele sempre fez”, disse Roger após a eliminação na Copa do Brasil.

A fala do comandante demonstra o objetivo que a comissão técnica tem para o enfrentamento contra os paulistas: melhorar o ambiente – principalmente dos jogadores de ataque. O comando ofensivo do Inter tem Borré, Valencia e o jovem Ricardo Mathias e, nos últimos dez jogos, se somar os números de bola na rede, somente o colombiano marcou, duas vezes.

A fase ruim dos fazedores de gols colorados é vista pela torcida como um dos principais motivos que levaram a equipe de Roger ao momento atual. Este descontentamento ficou nítido nas vaias proferidas pelo Beira-Rio quando Valencia e Borré deixaram o campo contra o tricolor paulista.



No confronto contra o Bragantino, o treinador colorado deve ir atrás de soluções para este problema. A vaga no comando de ataque não é mais garantida aos gringos, assim, o garoto de 19 anos torna-se uma viável opção. O meio-campo também tem sido alvo de críticas, principalmente em relação às demonstrações de Thiago Maia e Bruno Henrique. Portanto, Alan Rodríguez deve ganhar nova oportunidade na função de volante, abrindo uma lacuna para o companheiro do uruguaio.

Vale lembrar que Richard sofreu um trauma craniano com lesão de pele e breve perda de consciência. Ele será reavaliado hoje, no CT Parque Gigante, mas pelo protocolo de concussão da CBF, está inapto para o confronto no interior paulista.

Na defesa, Mercado que precisou ser substituído ainda no primeiro tempo contra o Fluminense alegando dores na panturrilha, também deve ser ausência. Roger Machado deve mandar a campo Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho (Victor Gabriel) e Bernabei; Alan Rodríguez, Thiago Maia (Bruno Henrique) e Alan Patrick; Vitinho, Wesley e Borré (Ricardo Mathias).

A definição dos titulares acontece nos treinamentos que ocorrem nesta sexta-feira e no sábado, antes da delegação viajar para o enfrentamento com o Bragantino.