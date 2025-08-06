Em mais uma noite sem inspirações, Inter empata com o Fluminense e se despede da Copa do Brasil

O Inter está eliminado da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (6), no Maracanã, no Rio de Janeiro, o Colorado se despediu do torneio após empatar com o Fluminense pelo placar de 1 a 1, assim, caindo nas oitavas de final. A equipe do técnico Roger Machado tinha a obrigatoriedade de vencer os cariocas por dois gols de diferença após perder a partida de ida no Beira-Rio por 2 a 1. Entretanto, mesmo com o gol de Alan Patrick, o erro individual de Ronaldo no gol de Canobbio e a noite ruim coletivamente dos gaúchos foram os motivos que levaram a equipe porto-alegrense à desclassificação. O resltado negativo aumenta a pressão sobre o trabalho da atual comissão técnica.

Os minutos iniciais de bola rolando não foram de domínio por parte de nenhuma das duas equipes. O Fluminense tentou se colocar em maior número no campo de ataque, mas não assustou o Colorado – que arriscou em escapadas, como na conclusão para fora de Aguirre, aos quatro.

O lance de maior destaque nos primeiros 20 minutos foi a substituição forçada de Richard. A aposta de Roger para o confronto precisou ser substituída aos 17, quando o volante e Everaldo chocaram as cabeças, com o atleta alvirrubro levando a pior. Ronaldo entrou no lugar. Além disso, por conta do protocolo de concussão da CBF, o atleta desfalca a equipe contra o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

Passados dez minutos, mais uma baixa no Inter. Gabriel Mercado voltou a sentir a panturrilha e deu lugar para Juninho, aumentando os problemas para a comissão técnica.

Marcado pelas lesões, a primeira parte do confronto foi de pouca inspiração técnica e muitos erros. Aproveitando a falta de eficiência, o tricolor carioca administrou o resultado ao seu favor e conseguiu conter eventuais avanços dos gaúchos. O Inter tentou abrir o placar aos 24, em um chute perigoso de Thiago Maia que passou por fora da meta de Fábio. Martinelli respondeu para os mandantes aos 35, em uma finalização com o mesmo destino.

Sabendo da necessidade de ser protagonista na segunda etapa, o Colorado, precisando de no mínimo um gol para ir às penalidades, voltou com Tabata no lugar de Carbonero. Porém, a alteração não teve tempo de surtir efeito. Aos 30 segundos, em um lance de infelicidade de Ronaldo, ele entregou de graça a bola para Canobbio que não perdoou o erro perto da área e finalizou com perfeição no canto direito de Rochet – abrindo o placar e encaminhando a classificação, até então, do Fluminense às quartas de final.

A escalada que já era grande, tornou-se gigante para o time de Roger com o gol sofrido. O time do técnico Renato Portaluppi soube usar o anímico ao seu favor para controlar ainda mais o placar positivo. Aos dez minutos, Everaldo cobrou uma boa falta que passou raspando o travessão do goleiro uruguaio.

Porém, o cenário se modificou aos 15, quando Bernabei foi derrubado na área e o pênalti aos visitantes foi assinalado. Na cobrança, Alan Patrick concluiu nas mãos de Fábio, mas o árbitro viu adiantamento do goleiro e mandou voltar à marca da cal. Na segunda chance, o camisa 10 venceu o arqueiro e igualou o marcador, reacendendo as expectativas do time de Roger.

A esperada imposição colorada após o gol não aconteceu, e o jogo voltou a ficar truncado, com muitas confusões envolvendo os jogadores de ambos os times – o que favoreceu o Tricolor das Laranjeiras. A oportunidade gaúcha voltou a aparecer aos 39, quando Vitão aproveitou o cruzamento de Alan Patrick e concluiu de cabeça com perigo, mas para fora.

Empurrado pela necessidade, o Alvirrubro tentou, em bolas alçadas para a área, igular o placar agregado e levar para as penalidades. Mas a noite ruim da equipe foi um empecilho e os cariocas ficaram com a vaga para as quartas de final, despachando o rival gaúcho.

Com a moral baixa após a desclassificação, o Inter entra em campo no próximo sábado (9), às 18h30min, no estádio Cícero De Souza Marques, contra o Bragantino, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Fluminense (1) - Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Manoel e Guga; Hércules (Thiago Santos), Martinelli (Bernal)e Nonato (Lima); Kevin Serna (Keno), Canobbio e Everaldo. Técnico: Renato Portaluppi.

Inter (1) - Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado (Juninho) e Bernabei; Richard (Ronaldo) (Ricardo Mathias), Thiago Maia e Alan Patrick; Carbonero (Bruno Tabata), Wesley (Vitinho) e Borré (Valencia). Técnico: Roger Machado.

Árbitro - Ramon Abatti Abel.