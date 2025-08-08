Bragantino x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Neste sábado (9), às 18h30min, no estádio Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista, o Inter enfrenta o Bragantino pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Colorado está na 13ª posição com 21 pontos. Enquanto isso, o Massa Bruta é o 6º colocado com 27. A transmissão do duelo fica a cargo do Premiere.
O confronto será o primeiro que o time do técnico Roger Machado entra em campo após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Fluminense. Pressionado para apresentar soluções, o comandante precisa de um bom resultado para aliviar a tensão sobre o atual trabalho da comissão técnica. Entretanto, alguns atletas importantes estão inaptos para entrar em campo: Vitão, suspenso pelo STJD, Mercado com lesão na panturrilha, Carbonero – lesão na coxa – e Richard por conta do protocolo de concussão da CBF.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bragantino - Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Cauê; Gabriel, Fabinho (Praxedes), John John, Lucas Barbosa e Vinicinho; Pitta. Técnico: Fernando Seabra.
Inter - Rochet; Aguirre, Clayton Sampaio, Juninho e Bernabei; Luiz Otávio, Alan Rodríguez e Alan Patrick (Bruno Tabata); Wesley, Vitinho e Borré (Ricardo Mathias). Técnico: Roger Machado.
Arbitragem - Felipe Fernandes de Lima (MG) será auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Alex dos Santos (SC). No VAR, Caio Max Augusto Vieira (GO).
SERVIÇO BRAGANTINO X INTER
Local: estádio Cícero Souza Marques, Bragança Paulista;
Transmissão: Premiere;
Data e Hora: sábado (9), às 18h30min.