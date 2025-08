Diante do São Paulo, Inter busca reação após derrota na Copa do Brasil

O choque de realidade que a derrota para o Fluminense trouxe para o ambiente do Inter ligou o sinal de alerta em relação aos antigos problemas da equipe. Os gols sofridos logo no início em erros coletivos foram recorrentes nos dois últimos jogos contra o tricolor carioca e o Vasco, por isso, o técnico Roger Machado trata o momento da equipe com cautela, e reconhece a necessidade de retomar o bom momento do time e superar os erros.

O próximo desafio será contra o São Paulo, domingo (3), às 20h30min, no Beira-Rio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por ser em meio aos dois enfrentamentos pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Roger deve preservar alguns titulares visando a reação na Copa.

Para estancar os erros, o treinador falou em trocas nos titulares. Portanto, o jogo contra o São Paulo pode servir como teste para alguns atletas que não vinham assumindo o protagonismo da titularidade. Vitão foi suspenso pelo STJD em dois jogos por declarações ofensivas contra o árbitro na derrota por 4 a 2 para o Corinthians, no dia 3 de maio. A decisão é definitiva e não cabe recurso. Com isso, o zagueiro fica de fora diante do tricolor paulista e Bragantino, abrindo espaço para Roger experimentar novas alternativas.

Alan Benítez, Mercado e Juninho podem assumir as funções de Aguirre, Vitão e Victor Gabriel. No meio campo, o novo contratado Richard e Ronaldo não tem sua titularidade descartada. No setor ofensivo, Alan Patrick, Wesley e Borré podem dar espaço para Bruno Tabata, Vitinho e Valencia, respectivamente. Assim, a escalação colorada deve ter Rochet; Alan Benítez, Mercado (Vitão), Juninho e Bernabei; Ronaldo (Richard), Thiago Maia, Bruno Tabata e Carbonero; Vitinho e Valencia.

Estes atletas terão a missão de retomar o caminho de vitórias e manter a invencibilidade no Brasileirão conquistada desde o retorno do Super Mundial - o Colorado jogou quatro jogos pelo Nacional: venceu três e empatou um, o que possibilitou o salto da 17ª para a 10ª posição, na qual se encontra no atual momento, com 21 pontos. A vitória contra o Tricolor do Morumbi pode significar a proximidade com a zona de pré-Libertadores, mudando as projeções do Alvirrubro na competição.

Dando continuidade no processo de reforçar a equipe, o Inter anunciou na quarta-feira a contratação do meio-campista Alan Rodrigues, ex-Argentino Juniors. O atleta de 25 anos chega a Porto Alegre pelo valor de 5,5 milhões de dólares e já está entregue à comissão técnica para iniciar os treinos com os demais companheiros. Ainda sem registro no BID, o jogador aguarda a regularização junto à CBF para saber quando poderá atuar pelo Alvirrubro - expectativa é que a estreia ocorre contra o Bragantino.