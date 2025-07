Quarta edição da Meia Maratona Laghetto ocorre em agosto

A Serra Gaúcha se prepara para receber novamente um grande evento esportivo. A Meia Maratona Laghetto chega à sua quarta edição no dia 31 de agosto de 2025, consolidando-se como uma verdadeira celebração da saúde, do bem-estar e da conexão com a natureza. Realizada entre as cidades de Gramado e Canela, a prova oferece aos participantes a oportunidade de percorrer um dos roteiros turísticos mais encantadores do Brasil, passando por pontos emblemáticos da Região das Hortênsias e por diversos empreendimentos da Rede Laghetto Hotéis, Resorts & Experiências.

A largada está marcada para às 7h, com saída do Hotel Laghetto Stilo Vita - Rua São Pedro 757 - em Gramado. Desde cedo, os corredores serão recepcionados com degustação de café. Ao longo do percurso de 21 km, os atletas irão passar por unidades da rede Laghetto como o Stilo Centro, Laghetto Prêmio, Laghetto Gramado, Pedras Altas, Toscana, Siena, Laghetto Canela (Viverone), Vivace, Stilo Borges e o Laghetto Viale.



Além dos 21k da Meia Maratona, o evento também conta com outras modalidades para diferentes perfis de participantes: a Corrida 7k, a Caminhada 3k e a Corrida Laghetto Kids, destinada a crianças de 5 a 14 anos, com distâncias entre 150m e 800m, conforme a idade. A programação ainda conta com a divertida Corrida de Mascotes, em um percurso de 100 metros liderado pelo Sr. Laghettinho, mascote oficial da rede Laghetto Hotéis.



Com organização da TH2 Eventos Esportivos — tradicional empresa de Gramado responsável por diversas provas na região — a Meia Maratona Laghetto também oferece estrutura completa para o público e os atletas: haverá brinquedos infláveis para as crianças, massagem ao final da prova e até a presença de um baterista em um ponto estratégico do percurso para motivar os corredores e contagiar o público que estiver acompanhando a competição pelas ruas.



O evento conta com o apoio de grandes marcas parceiras, entre elas Água da Pedra, Big Land, Chocolate GramadoWay, Spa Mahalo Akua, Grupo Miolo, NBA Park Gramado, Space Adventure Canela, Telhado Azul, Materia Prima Canela e o complexo Vita Boulevard.



