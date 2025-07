Emerson Royal faz juras ao Flamengo e pede tempo para estar 100%: 'É um sonho estar aqui'

O Flamengo apresentou oficialmente nesta terça-feira (29) o lateral-direito Emerson Royal. Aos 26 anos, o jogador retorna ao futebol brasileiro após passagens por grandes clubes da Europa, como Barcelona, Tottenham e, mais recentemente, Milan. Regularizado no BID da CBF, ele assinou contrato até o fim de 2028, mas admitiu que ainda precisará de um curto período de adaptação física antes de estrear com a camisa rubro-negra.

"Venho de pré-temporada, estava de férias. Preciso me preparar fisicamente para fazer um bom trabalho. Sou um jogador que depende muito do físico. A ansiedade está a mil, mas não quero me precipitar", explicou Royal, que passou por lesão no ano passado, mas garantiu estar totalmente recuperado. "Estou 100%, voltei bem no fim da temporada passada. Agora é trabalhar forte para estar em campo o quanto antes."

Encantado com a estrutura do Ninho do Urubu, Emerson não poupou elogios ao clube. "A estrutura que o Flamengo tem é impecável. Muitos clubes da Europa não têm isso. Me chamou atenção o campo, as instalações... é tudo muito novo. É um prazer imenso fazer parte dessa camisa", disse. Revelado pela Ponte Preta, ele deixou o Brasil aos 20 anos e agora busca mostrar seu futebol no país. "Quero mostrar para o povo brasileiro quem é o Emerson Royal."

Segundo o jogador, o acerto com o Flamengo aconteceu de forma repentina, mesmo com outras negociações em curso, incluindo uma passagem já comprada para se apresentar ao Besiktas, da Turquia. "Me passaram o projeto e foi tudo muito rápido. Quando recebi a proposta, não foi pelo dinheiro, mas pelo projeto. É um sonho vestir essa camisa."

A ligação com o clube vem de longa data, ainda que inconscientemente. "Sempre fui flamenguista e não sabia. Jogar no Maracanã contra o Flamengo foi difícil. As pernas tremem. Os reforços vão sentir isso, com certeza vão se arrepiar. É uma festa linda. Queria agradecer ao Flamengo pelo esforço que fez para eu estar aqui", completou.

Motivado, Emerson revelou que um dos fatores que pesaram na decisão de voltar ao Brasil foi o desejo de retornar à seleção. Ele destacou a força do elenco rubro-negro e o momento do técnico Filipe Luís como parte desse projeto. "Quero voltar à Seleção. Tenho experiência, sei da minha responsabilidade e da minha qualidade. O Flamengo tem um elenco muito forte e um treinador em crescente. Vim para brigar por tudo."

Por fim, Royal descreveu suas principais características em campo e prometeu entrega total à torcida. "Sou muito intenso, tenho força física, boa chegada ao ataque e muita vontade de marcar. Raça, intensidade e vontade não vão faltar. A torcida pode esperar isso de mim".