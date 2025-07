Vasco detona desempenho de árbitro e pede afastamento: 'atuação desastrosa'

O goleiro Léo Jardim, do Vasco, foi alvo de uma das maiores polêmicas da rodada do Brasileirão, no domingo. Ele foi expulso de campo após levar o segundo cartão amarelo por supostamente fazer "cera" no segundo tempo do empate com o Internacional, por 1 a 1, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Nesta segunda-feira (28), o árbitro Flavio Rodrigues de Souza justificou a decisão na súmula da partida.



O juiz disse que Léo Jardim, durante o período das substituições, teve tempo para ser atendido pelos médicos. Como isso não ocorreu, expulsou o atleta por "de maneira desrespeitosa retardar o reinício de jogo".

LEIA TAMBÉM: Com gol no final do jogo, Inter empata com o Vasco no Beira-Rio



Na súmula ainda descreveu que o camisa 1 do Vasco se negou a levantar, mesmo depois de solicitação do próprio árbitro e de seu assistente. Acrescentou ainda que o atleta "ficou caído durante todo o procedimento de substituições, tendo tempo suficiente para ser atendido, não o fazendo", complementou.



As regras da International Football Association Board (IFAB) preveem cartão amarelo para os jogadores que praticarem conduta antidesportiva: "Entre as quais: tentar enganar o árbitro, por exemplo, fingindo ter sofrido uma lesão ou ter recebido uma falta (simulação)".



Ainda que não fosse esse o caso de Léo Jardim, a punição com cartão amarelo está prevista para os atletas que retardem o início do jogo. Foi o que justificou na súmula o árbitro da partida. Na súmula ainda descreveu que o. Acrescentou ainda que o atleta "ficou caído durante todo o procedimento de substituições, tendo tempo suficiente para ser atendido, não o fazendo", complementou.As regras da International Football Association Board (IFAB) preveem cartão amarelo para os jogadores que praticarem conduta antidesportiva: "Entre as quais: tentar enganar o árbitro, por exemplo, fingindo ter sofrido uma lesão ou ter recebido uma falta (simulação)".Ainda que não fosse esse o caso de Léo Jardim, a. Foi o que justificou na súmula o árbitro da partida.