Inter encara Fluminense fragilizado para abrir vantagem na Copa do Brasil

Mais de um mês de espera, após o sorteio, e finalmente chegou o tão esperado confronto entre Inter e Fluminense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Os dois times se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 21h30min, no Beira-Rio, pela partida de ida do embate que definirá um dos oito melhores times do torneio.

Desde o dia 16 de junho, quado foram definidos os jogos desta fase, os torcedores já visualizavam o duelo como um dos mais promissores desta fase da Copa. Desde então, a situação dos dois times se modificou, e o Colorado vai para a partida recheado de boas expectativas e com o time visto como ideal contra o Tricolor das Laranjeiras.

As projeções colocam apenas uma baixa na equipe do técnico Roger Machado: Enner Valencia. O atacante equatoriano ficou de fora do duelo contra o Vasco no fim de semana por conta de um trauma na perna esquerda - problema que deve tirá-lo da partida. Todavia, o camisa 13 não vinha sendo titular nos últimos jogos, assim, o onze inicial deve ter Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Carbonero, Wesley e Borré.

O atual enfrentamento entre gaúchos e cariocas carrega dois pontos que o engrandecem ainda mais. O primeiro trata-se do embate entre os técnicos: Renato Portaluppi e Roger Machado são velhos conhecidos. Ambos trabalharam juntos em 2007, quando Portaluppi era o comandante do próprio Fluminense no título da Copa do Brasil diante do Figueirense. Um detalhe relevante é que Roger, na época jogador, foi o autor do gol decisivo do título para os cariocas.

A outra questão se assemelha a anterior no caráter decisivo da partida, pois o jogo que ocorre na noite desta quarta no Beira-Rio pode ser tratado como um remake da decisão da Copa do Brasil de 1992, edição que carrega o valor da pioneira e solitária taça do Inter no torneio mais democrático do País. Na ocasião, o tricolor carioca venceu a partida de ida, no Rio de Janeiro, por 2 a 1 e tinha a vantagem do empate para o duelo em Porto Alegre. No confronto de volta, a vitória colorada por 1 a 0 possibilitou a conquista do título ao clube por conta do gol marcado fora de casa.

Voltando para 2025, as equipes vivem um momento diferente. O Alvirrubro ainda não perdeu após o encerramento do Super Mundial de Clubes e chega para o confronto com quatro jogos seguidos de invencibilidade. Já o time de Portaluppi retornou após ser semifinalista da competição e com ótimas expectativas. Na volta, todavia, as quatro derrotas seguidas e a venda de John Arias para o futebol inglês frustraram as esperanças cariocas. O Flu deve ir a campo com Fábio; Freytes, Thiago Silva e Ignácio; Samuel Xavier (Guga), Martinelli, Hércules (Bernal), Renê (Fuentes) e Nonato; Soteldo (Everaldo/John Kennedy) e Cano.

Por isso, a partida desta noite pode ter um papel decisivo nos prognósticos de título de ambas as equipes. O confronto de volta ocorre na próxima quarta-feira (6), no Maracanã.