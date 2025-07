Palmeiras x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Neste sábado (26), às 21h, o Grêmio vai a São Paulo enfrentar o Palmeiras pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. As duas equipes chegam para a partida em momentos distintos. O Tricolor está em 14º na competição, com 17 pontos, a três do Z-4, e vem de uma eliminação para o Alianza Lima, pelos playoffs da Sul-Americana.

No Brasileiro ainda não venceu desde o retorno da pausa para o Mundial de Clubes. Empatou com o Vasco e sofreu uma goleada de 4 a 1 para o Cruzeiro. Já o Verdão é o 3º colocado e está invicto nos últimos três jogos: empatou com o Mirassol e venceu o Atlético-MG e o Fluminense.

LEIA TAMBÉM: Grêmio avança em negociações por Balbuena e Guedes

A vitória gremista é fundamental para se afastar da zona de rebaixamento e aliviar pressão crescente em cima do técnico Mano Menezes. Uma das principais críticas ao comandante é a formação com três volantes que utilizou nos últimos dois confrontos pela competição. Para o jogo deste final de semana, o técnico não vai contar com os principais meias-armadores do elenco. Monsalve passou por uma cirurgia no ombro direito depois de sofrer uma luxação na partida de ida pelos playoffs da Sul-Americana. Cristaldo tem um desconforto muscular e vem reclamando de dores desde o empate com o Vasco.

Contra o Alianza Lima, precisando buscar o resultado, Mano utilizou o garoto Riquelme na função para garantir um time mais ofensivo. Outros desfalques para a partida são Villasanti, com Gastroenterite, e André Henrique, que teve lesão muscular de grau 1 detectada em exame de imagem nesta sexta-feira(25). Já Lucas Esteves não viajou por questões técnicas.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez (Vanderlan); Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício; Facundo Torres, Vitor Roque e Sosa. Técnico: Abel Ferreira.

Grêmio: Tiago Volpi, Gustavo Martins, Kannemann (Jemerson) , Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Alex Santana e Riquelme (Edenilson), Alysson, Braithwaite e Cristian Olivera. Técnico: Mano Menezes

Arbitragem: Paulo César Zanovelli da Silva (MG) será auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG). No var, Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).

SERVIÇO PALMEIRAS x GRÊMIO

Local: Allianz Parque, São Paulo;

Transmissão: Sportv e Premiere;

Data e Hora: Sábado (26), às 21h;