Grêmio avança em negociações por Balbuena e Guedes

Na tarde desta quinta-feira (24), o zagueiro Fabián Balbuena, de 33 anos, desembarcou no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. O atleta deve assinar contrato com o Grêmio nas próximas horas. Quanto a Guedes, o Tricolor oficializou uma proposta junto ao Al Rayyan, do Catar. O clube aguarda uma resposta dos cataris ainda neste final de semana.

Balbuena estava livre no mercado desde o fim do seu contrato com o Dínamo Moscou, da Rússia, no fim da temporada europeia, em junho. O jogador já havia atuado pelo Corinthians, no futebol brasileiro, entre 2016 e 2018, e voltou para o clube em 2023 quando conquistou o Campeonato Brasileiro daquele ano.



Já o também ex-Timão Roger Guedes tem contrato com o Al Rayyan até junho de 2027. O jogador foi comprado pelo clube junto ao Corinthians por 10 milhões de euros. A oferta do Tricolor é um empréstimo por seis meses com obrigação de compra em janeiro de 2026, pelos mesmos 10 milhões de euros. O jogador deve receber um salário de R$ 1,8 milhão, menos da metade dos R$ 5 milhões que fatura no país árabe.



O lateral-direito Mayke, que está perto do fim do contrato com o Palmeiras, também estava na mira dos gaúchos. No entanto, a negociação não foi para frente e o jogador já afirmou nos bastidores que deve assinar com o Santos.